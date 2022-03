Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Gilette (Foto)

Luigi Picco con le sue fotografie ci accompèagna alla scoperta di un altro villaggio dell'arrière pays: Gilette.

Gilette è uno dei tanti magnifici villaggi collinari delle Alpi Marittime, dominato dalle rovine del suo antico castello e con vista sul Var e sulla valle dell'Estéron di oltre 300 metri. Semplicemente spettacolare.

La città divenne di nuovo francese nel 1860 in seguito dell’unione della Contea di Nizza alla Francia.

Il patrimonio di Gilette è costituito in particolare dal castello dell'Aiguille (13 ° secolo), dalla chiesa di Saint Pierre et de l'Assomption (17 ° secolo).

Interessanti anche una colombaia ottagonale a nord del castello, il frantoio "Lou Défici" (XIX secolo), alcune cappelle (compresa la cappella di Saint-Pancrace), l’oratorio di San Giuseppe (1900).

Da non perdere anche il Cherry Bridgenelle, gole dell'Estéron. È un piccolo paradiso molto popolare per la sua piscina, accessibile in 20-30 minuti a piedi dalla strada che collega Gilette a Roquesteron .