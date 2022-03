I migliori regali per celebrare l'amore di coppia

Le occasioni per celebrare la coppia sono davvero molteplici: da San Valentino agli anniversari, passando per i compleanni dei singoli componenti. Momenti in cui l’amore trionfa, dove i sentimenti vengono esibiti spesso in modo autentico, genuino e profondo, accompagnati, però, da un dono, piccolo o grande che sia. Ed è in questo momento che, non di rado, si manifestano alcuni problemi.

Sbagliare il regalo, infatti, può rivelarsi un autentico boomerang, mettendo a rischio la tenuta del rapporto o creando, nella maggior parte dei casi, degli attriti all’interno della stessa. È indispensabile, quindi, conoscere a fondo i gusti del proprio partner, in particolar modo se è una donna, e cercare di non sbagliare il regalo, rendendo l’evento davvero unico ed indimenticabile.

I classici regali per celebrare l’amore

Tra i regali più classici che si possono effettuare al proprio partner, un gioiello rappresenta un dono gradito sia da uomini che, soprattutto, donne: nel primo caso, collanine e braccialetti rappresentano la miglior soluzione, mentre per il genere femminile le possibilità sono estremamente ampie e variegate.

La frase “un diamante è per sempre” è quanto mai azzeccata ed è in grado di rendere davvero speciale una ricorrenza come San Valentino o l’anniversario della coppia. E non è indispensabile, a detta delle stesse donne, essere troppo sfarzosi nel regalo, anche se maggiori sono i carati più ampia, probabilmente, sarà la soddisfazione della persona che riceve il diamante in dono.

Un ottimo regalo per “lui” potrebbe essere un giubbotto o un completo elegante, piuttosto che una camicia o un altro capo di abbigliamento: le donne, in tal senso, hanno “occhio clinico” per comprendere quello che potrebbe risultare gradito al partner o, meglio ancora, lo possa rendere ancor più attraente ai loro occhi.

Per quanto riguarda i capi di abbigliamento femminili, invece, gli uomini devono essere estremamente attenti alle loro scelte, che potrebbero creare solo sorrisi di circostanze o celare del malcontento nella propria partner. Meglio puntare, quindi, su qualche borsa, anche se è indispensabile, anche in questo caso, disporre della ragionevole certezza che la tipologia sia gradita alla propria partner.

Condivisione, il vero segreto per rendere magico un regalo di coppia

Se questi regali potrebbero essere definiti “soggettivi”, altri, invece, sono da ascrivere all’ambito della condivisione, che è il sale e il successo dei rapporti di coppia felici e longevi. Se proprio possiamo darvi un consiglio, un regalo condiviso è quanto di meglio ci possa essere per il bene della coppia. Ed un viaggio, in tal senso, potrebbe risultare davvero funzionale.

Ovviamente, la meta scelta dev’essere di gradimento del partner: inutile regalare una vacanza di qualche giorno in montagna a chi non gradisce l’aria salubre e rilassante di quei posti. Un viaggio in qualche romantica città d’arte, ad esempio, può essere un buon compromesso se nella coppia c’è discordanza di interessi tra luoghi marittimi e montani.

L’Italia, d’altro canto, offre posti unici e meravigliosi, dove l’amore e lo spirito di coppia possono essere esaltati adeguatamente. Città come Firenze o Venezia sono solo le più famose, due esempi che rendono chiaro e nitido il concetto su quanto il nostro paese ben si presti a mancanze dal sapore romantico, da celebrare in ricorrenze importanti come l’anniversario di matrimonio o fidanzamento e altri ancora.