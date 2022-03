Ligue 1: a nove giornate dal termine si lotta per l’Europa e per la salvezza

Il torneo di Ligue 1 ha dato spazio, lo scorso week end, alla nazionale per due incontri amichevoli: i bleu sono qualificati per i mondiali dove difenderanno il titolo conquistato 4 anni fa.

Il torneo, dopo la ventinovesima giornata, ha ormai una sua fisionomia precisa, anche se praticamente tutto è ancora de decidere.

Il Titolo di Campione di Francia

Nonostante le disattenzioni il Paris Saint Germain è solidamente in testa, con 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. I parigini vantano il miglior attacco (59 reti all’attivo) e la seconda miglior difesa (27 reti subite): la vittoria del titolo non è in discussione, anche se questo non renderà positiva la stagione. Il Paris Saint Germain non faceva mistero di puntare alla Champions, con i suoi acquisti stellari, l’eliminazione da parte del Real Madrid ha irrimediabilmente “macchiato” il 2022.



Corsa verso la Champions

Poco o nulla di deciso, i posti disponibili, tenendo conto del Paris Saint Germain sicuramente qualificato, sono ancora due e le squadre in lizza almeno 7: Marsiglia e Rennes (in questo momento la formazione più in forma), Nizza, Strasburgo, Monaco e Lens.

Favoriti in questo torneo nel torneo sono il Rennes, mentre Marsiglia e Nizza sembrano doversi giocare la terza piazza.



Coppa di Francia

La finalissima sarà tra il Nizza e il Nantes, chi vincerà otterrà un posto sicuro in Europa League, solo l’ammissione alla Champions da parte del Nizza, dunque, libererà un posto.



Europa League

Bisogna fare riferimento alla disponibilità di un solo posto, poi se il Nizza dovesse vincere la Coppa di Francia e rientrare fra i 3 della Champions, libererebbe un secondo posto.

Per l’unico posto in Europa League concorrono le medesime formazioni che cercano un posto in Champions e che risulteranno escluse dalla corsa.



Conference League

Anche per questa Coppa il posto è uno solo e a potervi accedere sono le medesime squadre che guardano alla Champions e all’Europa League.

In pratica Marsiglia, Rennes, Nizza, Strasburgo, Lille e Lens saranno impegnate nelle prossime 9 giornate in un torneo per l’Europa, sapendo che alla fine una o due formazioni rimarranno escluse da tutto.

Poi occorre tenere conto che eventuali performance eccezionali o debacle al momento non immaginabili potrebbero risucchiare tra le papabili ad un posto in Europa anche Nantes, Lione e Montpellier.

Va poi tenuto conto della non impossibile esclusione dalle prossime coppe di Russia e Bielorussia ed occorrerà comprendere se qualche squadra francese potrà beneficiarne.



Salvezza

Sono due le squadre che retrocedono direttamente in Ligue 2 ed una che sarà costretta ad uno spareggio con una formazione di Ligue 2 uscita dai play off.

Ad essere “candidate” alla retrocessione senza appello pare siano Bordeaux e Metz che sono “staccate” dalle altre pericolanti. Il è peraltro molto fluido e quindi qualche sorpresa potrebbe esserci, sono sufficienti una vittoria o due per cambiare l’assetto.

Concorrono per evitare la terz’ultima piazza, se non peggio, Saint Etienne (27 punti), Clermont e Lorient (+1) e Troyes (+2). Per il momento pare tranquillo l’Angers (+5).



Classifica cannonieri

In testa troviamo Ben Yedder del Monaco con 17 reti (di cui 7 su rigore), seguito da Terrier del Rennes con 16 reti (1 su rigore) e da Mbappe 15 reti (2 su rigore).



Assist

La classifica che tiene conto dei passaggi decisivi è guidata da Mbappe (Paris Saint Germain), sicuramente il giocatore più completo del torneo, con 10 assist. Stesso numero di passaggi decisivi per Messi, sempre del PSG e da Bourigeraud (Rennes).

Il campionato di League 1 tornerà sabato 2 aprile con Nizza – Rennes, quasi uno spareggio per le Coppe. L’incontro tra il Metz e il Monaco si disputerà invece domenica 3 aprile.



