Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Bairols (Foto)

In sella alla sua motocicletta, Danilo Radaelli ci conduce alla scoperta di un villaggio tra i più suggestivi del Dipartimento delle Alpi Marittime: una località montana, raggiungibile attraverso la strada del Colle della Lombarda (l’unica che ancora collega direttamente la provincia di Cuneo con il Dipartimento francese) che merita di essere conosciuta.



Si tratta di Bairols, dove ci conducono le fotografie scattate da Danilo Radaelli.

Bairols è un villaggio arroccato di medie dimensioni, nel cantone di Villars-sur-Var, nelle Alpi Marittime.



L'accesso al villaggio avviene lasciando la strada dipartimentale lungo la Tinée in direzione di Saint-Sauveur-sur-Tinée, per una strada tortuosa e senza uscita di 7 km.





Il nome di Bairols deriverebbe da "Baou" che significa "roccia, punto dominante".

La Pointe des 4 Cantons a 1804 metri sul livello del mare è il punto più alto di questo comune situato a circa 880 metri sul livello del mare.





Bairols è un incantevole paesino con le sue case in pietra e le strade acciottolate. Quando si raggiunge la vasta piazza di fronte alla chiesa Sainte-Marguerite, di tipo barocco, si gode di un magnifico belvedere sulla valle e sul villaggio di Clans, con le montagne che dominano il villaggio.



Diversi sentieri escursionistici consentono di fare bellissime passeggiate: Mont Falourde, Pointe des Quatre Cantons.

È menzionato per la prima volta a metà dell'XI secolo è menzionato un insediamento fortificato chiamato Bairols.





Ogni tornante della strada che porta a Bairols offre un nuovo panorama e il bosco che, a seconda della stagione, si veste di verde intenso o si colora di rosso fuoco, accompagna la lunga salita al villaggio, vero e proprio nido d'aquila nell'aspetto medievale, ora trasformato in un grazioso paese.





Bairols compare intorno al 1040, in un atto di donazione fatto da Aldeberto e dalla moglie Emengarde, dei beni e dei diritti detenuti nel “Bairolo”.

Pochi anni dopo, un altro atto del cartolario dell'abbazia di Lérins menziona un "castrum".





Questo habitat fortificato occupa probabilmente già la sua posizione attuale.

Il villaggio, sviluppatosi su uno sperone roccioso intorno all'inizio dell'era moderna, ha una pianta lineare, strade acciottolate e case a bastioni.

Nel 1259 è menzionato un priorato benedettino di Saint-Martin, di proprietà dell'Abbazia di Lérins, che nel 1353 ospitava un priore e un religioso.





A lungo possedimento della potente famiglia feudale dei Grimaldi de Beuil, Bairols subì le ripercussioni di tutti i conflitti che interessarono la Tinée, in particolare le guerre di successione spagnola e il passaggio dei Gallispan e degli Austro-Sardi.





Mal servito da strade in cattive condizioni, il paese ha sofferto il suo isolamento fino all'inizio del XX secolo. Bairols si è tradizionalmente guadagnata da vivere sfruttando le foreste per la Marina.

A ciò si aggiungeva un'attività agricola e pastorale per sfamare la popolazione del paese, stimata nella perizia dell'Intendente Joanini, nel 1752, in 140 anime.

Questa popolazione aumentò poi a 250 abitanti a metà del XIX secolo, per diminuire lentamente a 129 abitanti negli anni Trenta, poi molto bruscamente nel 1936, anno in cui contava solo 57 abitanti.