Munegu Repair Café: il Principato propone incontri per riparare gli oggetti e ridurre gli sprechi

Nell'ambito delle numerose azioni organizzate dal Comune di Monaco a favore dell'ambiente e della lotta contro ogni forma di rifiuto, da diversi anni uno degli obiettivi è la regolare conduzione di un “repair café”, sostenuto dal Consiglio Comunale, sotto la guida di Marjorie Crovetto, 2° Assessore all'Ambiente, Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

Il successo della “Reparathon”, organizzata dal Comune di Monaco a fine novembre 2021 nell'ambito del La Commissione per la riduzione dei rifiuti (SERD), in collaborazione con la Missione per la transizione energetica,ha pienamente confermato la necessità di sostenere questo tipo di eventi.

Inoltre, dal primo fine settimana di aprile 2022, il Municipio inaugura il Munegu Repair Café, un incontro che si terrà a Mercato La Condamine ogni due mesi, in collaborazione con l'associazione Repair Café Nice.

L'idea è semplice: incoraggiare le persone a venire a far riparare i loro oggetti difettosi e i loro vestiti, al fine di promuovere il riciclaggio e riduzione dei rifiuti.

Ad ogni appuntamento ci saranno squadre di tuttofare e sarte per riparare ogni oggetto e capo di abbigliamento.

Munegu Repair Cafe Sabato 2 aprile 2022 dalle 15:30 alle 18:00

- Mercato La Condamine Accesso libero e gratuito

Riparazione di qualsiasi oggetto trasportabile e abbigliamento Informazioni: jbonnin@mairie.mc