Aeroporto di Nizza, riaperto il terminal 1

Il Terminal 1 dell'Aeroporto di Nizza ha finalmente riaperto i battenti: ormai il secondo scalo francese è entrato nella dimensione estiva.

Tra le 100 destinazioni servite quest'estate da Nizza, il Terminal 1 servirà 52 destinazioni, verso 29 Paesi e diverse destinazioni in Francia.

Lo scalo nizzardo si arricchisce di 9 nuovi arrivi gestiti da 4 nuove compagnie: Condor, Icelandair, United Airlines e Gulf Air.

Dopo due anni di chiusura da addebitarsi alla crisi sanitaria, fatta eccezione per la riapertura temporanea dalla scorsa estate, il terminal 1 dell'aeroporto Nice Cote d’Azur è stato rimesso a nuovi e reso efficiente al 100%.

La stragrande maggioranza delle rotte è già stata riaperta: Emirates e Delta Air Lines hanno riattivato i loro collegamenti, mancano peraltro ancora 7 dei 9 voli a lungo raggio che era possibile effettuare da Nizza.

Non è dato conoscere la data di riattivazione di quelli per Pechino a causa delle stringenti misure anti covid ancora in atto in Cina.