Quando il Libano incontra il Mediterraneo nel più prestigioso palace di Monaco

Ancora buoni sapori per per invitarvi a tavola a Monaco ! Situato al pianoterra dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, il ristorante Em Sherif Monte-Carlo vi offre un viaggio sensoriale che mette in primo piano la cucina libanese e l'atmosfera del Mediterraneo in un ambiente caloroso e frizzante, con un fantastico panorama sul grande blu.

Una cucina ispirata da una storia particolare, quella di Mireille Hayek, fondatrice di Em Sherif, e che onora attraverso un approccio autentico, le sue radici e la sua eccellenza. E' sua figlia, Yasmina Hayek, che perpetua una storia di famiglia e che officia in qualità Executive Chef all'Em Sherif Monte-Carlo.

Ispirati dalle tradizioni, i piatti declinano delicatamente preziose ricette. La calligrafia è impreziosita di poesia sin dai minimi dettagli. Piatti lavorati delicatamente in un dolce sogno orientale.

Yasmina Hayek è l'Executive Chef dell'Em Sherif Monte-Carlo.Nata e cresciuta il Libano, Yasmina Hayek ha trascorso la sua infanzia in una famiglia di ristoratori che consideravano la notte come parte integrante della vita. Dopo la sua formazione accademica, Yasmina Hayek è stata guidata dall'eccellenza e fondamentalmente dallo spirito della sua famiglia, che perpetua con amore.

La cucina libanese, dal cuore tinto dal Mediterraneo, vi fa scoprire una carta colorata e generosa, Un invito a viaggiare, tra Beiruth e l'Oriente, tra grandi classici e creazioni della casa. Em Sherif Monte-Carlo offre una carta intimista in cui si incontrano passione per il gusto e la filosofia della condivisione

Informazioni al +377 98 06 88 75