A Sanremo c’è voglia di ricominciare! Al via il format 'PASQUA RIVIERA': un weekend di eventi esclusivi tra musica, spettacolo, cucina e discoteca

Con la fine dello stato di emergenza, tra le tante buone notizie, c’è anche quella riguardante il ritorno in attività del mondo dello spettacolo e della notte.

“C’è voglia di ricominciare”, un messaggio comune di tutti i gestori dei locali di spettacolo che finalmente potranno tornare a operare in serenità dopo 2 anni di attività “ad intermittenza”.

Le ricorrenze come Pasqua, da sempre sinonimo di eventi e tanta, tanta festa, sono il migliore dei modi per inaugurare questo nuovo inizio, anche grazie alla pausa dei cantieri sull’autostrada dei fiori annunciata fino al 9 maggio.

Inizia dunque il countdown che condurrà al ponte di Pasqua, occasione nella quale è stata organizzata una grande iniziativa dai principali locali di intrattenimento di Sanremo.

Il format prende il nome di PASQUA RIVIERA, un alterego della Pasqua Marittima, famosa manifestazione della riviera Romagnola che ogni anno attira turisti da tutta Italia.

Il progetto propone un calendario di eventi esclusivi per festeggiare l'inizio della primavera al mare, aspettando l'estate, tra musica, spettacolo, cucina e naturalmente discoteca.

Gli appuntamenti saranno 6, e si terranno da venerdì 15 a lunedi 18 Aprile, in orario diurno o notturno a seconda della tipologia di evento e alla location ospitante.

Le attività sanremesi protagoniste di questo progetto saranno 3.

Strambò, il ristorante di Portosole inaugurato l’estate scorsa, che ospiterà la serata inaugurale venerdì 15 Aprile con il live show di Pago durante la cena animata “Terroni” (format di punta del settore dinner show in provincia di Imperia), una serata che dunque inizierà con la cena per proseguire fino a tardi con musica e dj set.

Il Bay Club, celebre discoteca estiva della città dei fiori, che nel cuore del fine settimana proporrà 2 eventi notturni, a partire da sabato 16 Aprile con Vida Loca, uno dei format pop/reggaeton/hiphop più famosi della penisola, per arrivare a domenica 17 Aprile con PasquaDance, il tradizionale mega party di Pasqua con i dj resident e show.

Conclude il tridente il Boca, beach club modaiolo diventato la tendenza della stagione estiva 2021 in Liguria e non solo, che ospiterà 3 eventi pomeridiani, a partire dai due happy hour di sabato 16 e domenica 17 Aprile che ospiteranno rispettivamente Tommy Vee e Joe T Vannelli per 2 “daytime party” a base di house music, concludendo il ponte con il PicNic lunedì 18 Aprile, il celebre format di pranzo+festa che solitamente caratterizza la domenica estiva del Boca Beach che per l’occasione sarà spostato nel giorno di Pasquetta.

Sarà possibile acquistare dei pacchetti con cui partecipare a tutti gli eventi, approfittando anche di un servizio hotel incluso, tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.rivieradeifioriguide.com , oppure sui canali social dei locali coinvolti.

L’idea di Pasqua Riviera, così come le offerte artistiche e musicali che ne fanno parte, nasce dalla volontà di voler dare un segnale importante al pubblico locale e ai turisti, proponendo Sanremo, la provincia di Imperia e più in generale la Liguria di ponente come metà ideale per gli amanti dello svago e del divertimento in riva al mare durante le festività, iniziando un percorso per “fare sempre più destinazione”.

Ci saranno tante sorprese e novità in occasione di questo special party weekend, potrete trovare tutte le informazioni dettagliate su:

Sito: https://www.rivieradeifioriguide.com/

Facebook: https://www.facebook.com/pasquarivieradeifiori