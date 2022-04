Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"L'excellence ordinaire"

Dal 31 marzo al 2 aprile 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Oncle Vania

Dal 1° al 3 aprile 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



"Princesse Courgette au pays de la musique"

"Princesse Courgette au pays de la musique"

Le 3 Avril

À Théâtre du Tribunal

"Princesse Courgette au pays de la musique"

Domenica 3 aprile ore 15

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Université des Savoirs - " Cosmologie, Mythologie et Religions "

Martedì 5 aprile ore 18

Salle des Associations

Cours Massena



"Regards de femmes", esposizione

Fino al 2 aprile 2022

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Espace d'exposition Les Arcades

18 Bd d'Aguillon



Exposition "L'étrange parade"

Fino al 9 aprile 2022

Hall d’exposition

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



CANNES

ATELIER - L'HISTOIRE DE CANNES À TRAVERS SES CARTES POSTALES

Giovedì 31 marzo 2022 ore 14

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



SPECTACLET - CARDAMONE

Les veilleurs [Compagnie théâtrale]

Venerdì 1° aprile 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONFÉRENCE - LA MASQUE DE FER À CANNES : ANATOMIE D'UN SECRET D'ÉTAT

Venerdì 1° aprile 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



FESTIVAL - CANNESERIES 2022

Saison 5 - Festival international des séries de Cannes

Da venerdì 1° aprile 2022 a mercoledì 6 aprile 2022

https://canneseries.com



SPECTACLE - LE DIEU DU CARNAGE

De Yasmine Reza

Sabato 2 aprile 2022 ore 21

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



ANIMATIONS - JOURNÉE PORTES OUVERTES - BEAUX-ARTS DE CANNES

Sabato 2 aprile 2022 dalle 14 alle 19

Association des beaux-arts de Cannes (ABAC)

Association des beaux-arts de Cannes (ABAC)

ATELIER - ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 2 aprile 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



ATELIER - L'AGRICULTURE À CANNES

Lunedì 4 aprile 2022 ore 10,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONFÉRENCE - ANSELM KIEFER : UNE CERTAINE VISION DE L'ESPACE

Mercoledì 6 aprile 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXCURSION - VISITE DU BOULEVARD ET DU QUARTIER CARNOT

Mercoledì 6 aprile 2022 ore 9,30

1 boulevard Carnot



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



ISOLA

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI ALPIN

COMPETIZIONE SPORTIVA

Fino al 01/04/2022, ogni giorno.

Isola ospita le gare di slalom gigante maschile e femminile, di cui Mathieu FAIVRE, sciatore della stazione, è doppio campione del mondo il 26 marzo 2022. Le altre discipline si svolgono nella stazione di Auron.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble Le Pelevos

Station d'Isola 2000



LEVENS

EXPOSITION DE GILBERT MORALES

Fino al 9 aprile 2022

ogni giorno dalle 9 alle 17.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

Tremplin de l’humour

Venerdì 1° aprile 2022 dalle 10 alle 19

|Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palméro

8, avenue Boyer 06500 MENTON



Rencontre lecture avec l’auteur Bernard Laboureau

Sabato 2 aprile 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 31 marzo 2022 ore 10

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 31 marzo 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 31 marzo 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 31 marzo 2022 ore 15

Venerdì 1° aprile 2022 ore 15

Sabato 2 aprile 2022 ore 15

Domenica 3 aprile 2022 ore 15

Martedì 5 aprile 2022 ore 15

Mercoledì 6 aprile 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 1° aprile 2022 ore 10

Lunedì 4 aprile 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 1° aprile 2022 ore 10

Martedì 5 aprile 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 4 aprile 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 5 aprile 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée: le jardin des Colombières

Martedì 5 aprile 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 6 aprile 2022 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visite guidée : le Jardin de l'Impérial

Mercoledì 6 aprile 2022 ore 10

Avenue de la Madone



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



MONACO

Un Démocrate (en duo)

Giovedì 31 marzo, venerdì 1, sabato 2 alle 20.30 e domenica 3 aprile 2022 alle 16.30

"Un Démocrate (en duo)" di Julie Timmerman con Mathieu Desfemmes e Julie Timmerman

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Conferenza

Giovedì 31 marzo 2022 alle 18,30

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : « Il secolo rosso: i musicisti sovietici davanti al potere" di Charlotte Ginot-Slacik, musicologa, con Bruno Mantovani, direttore artistico del festival

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Appuntamenti del Patrimonio

Giovedì 31 marzo 2022 alle 18.30, Mediateca di Monaco

"La Belle Epoque sportiva : splendore e innovazioni sotto il regno di Alberto", presentazione della mostra del Fondo regionale della Mediateca, a cura della Mediateca di Monaco

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Concerto

giovedì 31 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Radio France, con Alexandre Baty, tromba, Colin Currie, percussioni, Anna Vinnitskaya, pianoforte, Nathan Mierdl, violino, Marc Desmons, viola, Yann Dubost, contrabbasso, Hélène Devilleneuve, oboe, Nicolas Baldeyrou, clarinetto. Mikko Franck, regia musicale e Bruno Mantovani, regia

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Concerto

Venerdì 1 aprile 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Concerto del Trio Xenakis e Collectif Xenakis

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



La Fata delle Calze

Sabato 2 alle 14.30 e alle 16.30 e domenica 3 aprile 2022 alle 11

"La Fata delle Calze" di e con Emilie Pfeffer

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concerto

Sabato 2 aprile 2022 alle 15

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto in famiglia con The Amazing Keystone Big Band e Sébastien Denigues, commedidante

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Serata di Gala

Sabato 2 aprile 2022 alle 19.30

Serata di Gala sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, a cura del Lions Club di Monaco, in collaborazione con l'artista Marcos Marin e Forbes Monaco

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Concerto

Sabato 2 aprile 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto con Sophia Burgos, soprano e Daniel Gerzenberg, pianoforte

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II