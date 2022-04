Non piove, il caldo richiama le locuste: allarme a Nizza (Foto)

Ci mancavano solo gli insetti: dopo due anni di Covid, che ancora fa sentire i propri effetti e nel bel mezzo di una guerra che indigna e preoccupa, la Costa Azzurra è vittima anche delle cavallette.

Richiamate dalla siccità (fatta eccezione per la sera e notte del 30 marzo non piove da mesi e la terra è asciutta e le zolle dure come massi) nugoli di locuste hanno percorso centinaia di chilometri per trovare casa nelle dolci colline che circondano Nizza ed alcune altre località della Métropole Nice Côte d’Azur causando danni immensi.

Per dare idea della loro potenza e della enorme forza che sviluppano quando sono in gruppo, basti dire che uno specchio stradale, posto lungo la strada che attraversa le vigne di Bellet, nel territorio comunale di Nizza, è stato colpito da un corposo nugolo di cavallette, secondo gli esperti ingannate dalla rifrazione del sole, che lo hanno frantumato.

Per fortuna il fatto è accaduto a Nizza, perché in Italia un incidente del genere avrebbe fatto temere sette anni di sfortune e guai...

Ma c’è poco da scherzare: vigneti, olivi, orti coltivati a zucchini e piselli , fiori (soprattutto rose e gerani) sono oggetto dell’attenzione delle cavallette che causano incredibili danni, distruggendo buona parte delle colture.

L’Università di Nizza sta studiando, con l’aiuto di esperti giunti dal Senegal e dal Gabon, i rimedi, intanto si scruta il cielo confidando nella pioggia e sperando che, scendendo abbondante, possa limitare i danni e allontanare le cavallette.