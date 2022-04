Sentieri della Costa Azzurra: da Bézaudun les Alpes a Gréolières les Neiges (Foto)

Un altro sentiero, immersi nella natura, quello che ci propone oggi Danilo Radaelli che da Bézaudun-les-Alpes ci accompagna lungo un percorso che porta fino a Gréolières les Neiges.

Bézaudun-les-Alpes é posto a 22 km a nord di Vence tra Coursegoules e Bouyon.

Il villaggio è costituito da un insieme armonioso e ben conservato di vecchie case, costruite nella pietra locale di un bellissimo grigio chiaro leggermente iridescente.

Aggrappato al suo pendio, questo villaggio di media montagna posto nel mezzo di bastioni di cui vi sono alcune vestigia, è coronato in cima da un'alta torre rettangolare (13 ° e 14 ° secolo) con finestre gemelle, che costituisce i bellissimi resti di un castello medievale.

Pittoresca, la chiesa in pietra e il suo campanile.

L’aria pura e fresca induce ad arrampicarsi nei suoi vicoli acciottolati, ammirando un vecchio lavatoio, un passaggio ad arco e alcuni splendidi edifici costruiti su rocce.

Il comune di Gréolières si estende su 5.267 ettari, di cui 823 boschi. Il villaggio è costruito su un piccolo altopiano ai margini del terrazzo, esposto a sud. Dominato dalle barres du Cheiron domina a sua volta la valle del Loup, ricca di imponenti cascate, cunicoli e strette gole.

Il paese appare come un gioiello nella grandiosa cornice delle Prealpi: Gréolières è un borgo medievale con i suoi due castelli ancora visibili, con stradine fiancheggiate da case tipiche delle montagne provenzali.

Gréolières è il punto di partenza per meravigliose escursioni. In auto, dai primi tornanti della strada che porta a Cheiron, si può ammirare il paese e l'insieme armonioso dei suoi tetti, i cui colori delicati risaltano sul blu intenso delle Gorges du Loup.

Il nome Gréolières compare per la prima volta nel 1033 nel cartulario dell'Abbazia di San Vittore a Marsiglia, “vineam unam in Graulieras”. La parola deriva da “gracularia”, derivato da “graculus” che significa “corvo”.

L'alta valle del Loup fu, fin dalla preistoria, un'importante via di comunicazione. Il comune di Gréolières formava probabilmente un territorio preromano il cui centro doveva essere costituito da un oppidum posto sulla sommità del Bau de St Jean. La romanizzazione era relativamente avanzata e molte sono le tracce di un'antica occupazione: tombe, pietre miliari, strade lastricate. La principale strada romana che collegava Vence a Castellane passava per Gréolières.