Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di aprile

Anche nel mese di aprile l’attivitalle culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins .



Eventi

Sabato 2 e Domenica 3 aprile 2022 dalle 10 alle 20

Salon du 2 roues

Espaces du Fort-Carré

Per due giorni, saralle possibile scoprire gli ultimi modelli di moto, biciclete e scooter curiosare tra gli stand e tante animazioni sono inoltre offerti per tutti gli appassionati: raduno e sfilate di vecchi modelli, area di prevenzione in pista e primo soccorso, pista minimoto per bambini, battesimo in moto 3 ruote, concerti o spetacolo con Kenny Thomas, altista bici da trial freestyle.



Dal 16 aprile al 2 maggio 2022

Salon d'Antibes Antiquités e art moderne

Esplanade du Pré-alx-Pêcheur

Come ogni anno, più di 20.000 visitatori hanno un appuntamento ad Antibes per scoprire alcuni dei pezzi più belli attualmente sul mercato dell’arte: antiquariato, arte moderna, arte contemporanea , gioielli antichi, mobili di design e vintage



Dal 16 al 16 aprile 2022

Marching Band Festival

Rues d’Antibes e Juan-les-Pins

Celebriamo l’arrivo della primavera! Antibes Juan-les-Pins, capitale europea del jazz, festeggeralle quest’anno l’arrivo della primavera con le sfilate e i concerti del 1° «Marching Band Festival». Allo stesso modo della folle parata nuziale di Sidney Beche per le strade di Antibes, il jazz, tutto il jazz, si diffonderalle e si risponderalle nelle strade e nelle piazze della cittalle,

davanti a spetatori che non nasconderanno la loro gioia di vivere e condividere questo maggio alla primavera. Tre giorni di grandi parate festive e concerti gratuiti.



Dal 30 aprile al 1° maggio

Coupe de France 2022 – Trophée « Malrice Schoenacker » - Baske falteuil Azurarena

Un evento sportivo eccezionale che per la prima volta riuniralle in un unico posto, le 8 migliori squadre nazionali di baske in carrozzina.



Altri appuntamenti

Fino al 3 aprile 2022

Journées Européennes des Métiers d’Art

Antibes Juan-les-Pins, che ha ottenuto il logo «Ville e Métiers d’Art», propone la scoperta dell’arte e delle abilitalle artigianali attraverso un viaggio nella cittalle vecchia di Antibes e a Juan-les-Pins; qui gli artigiani invitano a scoprire la loro passione attraverso mostre, dimostrazioni e numerose animazioni.



Il 30 aprile, 7, 15 e 22 maggio

Classic’ Antibes

Conservatoire de Musique e d’Art Dramatique

Il grande repertorio classico, una formazione prestigiosa... Un programma senza frontiere per

un’arte che non sa cosa siano i confini e per degli artisti semplicemente fantastici.



Antibes giorno per giorno

Venerdì 1° aprile 2022

Championnat de France Baske Pro B Saison 2021-202220,30 - Azurarena

Venerdì 1° e Sabato 2 aprile 2022

Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce 20,30 - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

Il 1°, 2 e 3 aprile 2022

Oncle Vania - Théâtre Antibéa - Spectacle vendredi e Sabato alle 20,30, Domenica alle 16

Domenica 3 aprile 2022

Les Professeurs en scène - 11 e 18,30 - Villa Eilenroc - 15 - Théâtre Le Tribunal

Martedì 5 aprile 2022

Université des savoirs - 18 - Salle des Associations - «Cosmologie, Mythologie e Religions», par Jérôme Magali

Championnat de France Baske Pro B Saison 2021-2022 20,30 - Azurarena

Giovedì 7 aprile 2022

Room - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

24e Printemps des poètes 20,30 - Théâtre Antibéa

Dal 7 al 9 aprile 2022

L'Aventura - Théâtre Le Tribunal - Ore 20,30. Il sabato alle 18 e 20,30.

Il 9 e 10 aprile 2022

Les 3 Caps

Martedì 12 aprile 2022

Université des savoirs - 18 - Salle des Associations

Mercoledì 13 aprile 2022

Méli-Mélo - 14 - Théâtre Antibéa.

Venerdì 15 aprile 2022

Championnat de France Baske Pro B Saison 2021-2022 20,30 - Azurarena

Il 15, 16 e 17 aprile 2022

Oncle Vania Théâtre Antibéa (Voir les 8, 9 e 10 aprile 2022) - Spectacle venerdì e sabato alle 20,30, domenica alle 16

Sabato 16 e Domenica 17 Aprile 2022

Les Aventures de Zeli e Loli 15h - Théâtre Le Tribunal

Dal 16 al 24 aprile 2022

Coupe internationale de Printemps - Baie de Juan-les-Pins

Martedì 19 aprile 2022

Université des savoirs 18h - Salle des Associations

Mercoledì 20 aprile 2022

La Sorcière sous la lune 14 - Théâtre Antibéa

Dal 21 al 23 aprile 2022

Vivant - Théâtre Le Tribunal - Spectacle alle 20,30. Il sabato alle 18 e 20,30.

Il 22, 23 e 24 aprile 2022

Un Ennemi du peuple - Théâtre Antibéa - Spectacle vendredi e sabato alle 20,30, Domenica alle 16

Sabato 23 aprile 2022

Le Printemps du port Valban De 10 alle 18 - RDV sur les terrains de pétanque, face al Pré des Pêcheurs.

Domenica 24 aprile 2022

Marché de producteurs 10 alle 17 - Plateal de la Garoupe



Martedì 26 aprile 2022

Université des savoirs 18 - Salle des Associations, Cours Masséna La Cavalerie de Napoléon, son épopée, ses chefs, par Christian Humbrecht.

Il 26 e 28 aprile 2022 alle 20, il 27, 29 e 30 alle 20,30

Disgraced Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

Dal 28 al 30 aprile 2022

Ecran total Théâtre Le Tribunal - Spectacle alle 20,30. Il sabato alle 18 e 20,30.

Venerdì 29 aprile 2022

Championnat de France Baske Pro B Saison 2021-2022 20,30 - Azurarena

Il 29, 30 aprile 2022 e le 1er mai

Un Ennemi du peuple Théâtre Antibéa

Sabato 30 aprile 2022

Classic’Antibes 20 - Conservatoire de Musique e d’Art Dramatique

Mostre ed esposizioni



L'étrange parade -Fino al 9 aprile

Médiathèque Albert Camus

Votre chemin de traverse - Un nouvel accrochage des collections –

Fino a maggio 2022 Musée Picasso.

La femme et la Mer : Un nouveau regard pour cette Nouvelle Année…

Fino al 30 ottobre 2022Les Casemates de la Création. Bd d’Aguillon



Visite guidate





Visita guidata del centro storico di Antibes in francese: ogni martedì alle 10, tranne il 19, spostata al 21 aprile 2022

Juan-les-Pins, dalla Belle Époque agli “Anni Folli” in francese: l’8 aprile 2022 alle 10 e il 22 aprile 2022 alle 14,30.

Il sentiero littorale del Cap d’Antibes: il 22 aprile 2022 alle 9,45

La villa Eilenroc et ses jardins : il 13 e il 20 aproile 2022 alle 14,15

Visita guidata alla scoperta dei Mestieri d’Arte: il 1° e 2 aprile alle

14,30

Visita guidate Antibes Street Art: il 21, il 23 e il 29 aprile alle 14,30

Iscrizione e prenotazione obbligatorie all’Office de Tourisme

Telefono 04.22.10.60.10.

Mail accueil@antibesjuanlespins.com