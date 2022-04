Santa Margherita Ligure al Salone ID-Weekend di Nizza

Il Comune di Santa Margherita Ligure si promuove in Francia. Grazie a un accordo con la Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra, la cittadina del Levante Ligure avrà a disposizione - per tutto il 2022 - spazi promozionali in ambiti fieristici, editoriali e social francesi.



Oggi ha preso il via a Nizza il Salone ID-Weekend che si svolge sul porto della cittadina francese fino al 3 aprile. Qui Santa Margherita Ligure è presente con un suo stand e il personale di Villa Durazzo.



Santa Margherita Ligure ha aderito al progetto 10 Comuni, ideato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza per incentivare la promozione turistica del Bel Paese e che prevede anche il lancio dell’edizione 2022 della guida Visitez l’Italie: una raccolta di consigli di viaggio, itinerari e strutture, un percorso di scoperta in Italia totalmente redatto in lingua francese e disponibile anche in versione APP e desktop (www.visitezitalie.fr ).

Le destinazioni che, a seguito di candidatura e selezione, sono entrate a far parte della rete sono, insieme a Santa Margherita Ligure, Genova (Capitale 2022), Cuneo, Alassio, Imperia, Bra e Urbino nonché Tropea, Pisa, Livorno, Collesalvetti, l’Isola di Capraia, Sanremo, Arezzo, Levanto, Acqui Terme, Polignano a Mare, Sassello, Ventimiglia e l’Unione Montana Valle Stura.



"La Francia è uno dei nostri principali mercati di interesse dal punto di vista turistico - spiega il Sindaco Paolo Donadoni - E lo è ancora di più alla luce della situazione internazionale a seguito della quale gli analisti si aspettano, per questa stagione, flussi turistici di prossimità. Ringrazio l’Ufficio Comunicazione per il lavoro svolto sulla promozione e la Progetto Santa Margherita per la collaborazione".