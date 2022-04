Nizza festeggia la presidenza francese dell’Unione Europea

La Francia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, incarico che coprirà il primo semestre del 2022.



Per sostenere la presidenza francese, la città di Nizza ha predisposto un vasto programma di iniziative che copriranno tutto l’arco dei sei mesi.

Un programma che prevede oltre 60 eventi, destinato a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli: per 6 mesi, dibattiti, concerti, concorsi, eventi culturali e sportivi e divertimento si susseguiranno per informare e discutere pressoché quotidianamente sul ruolo dell'Unione Europea, lottare contro l'euroscetticismo e promuovere la cittadinanza europea attiva.



Questo il programma del mese di aprile 2022



1° aprile 2022

Lancio dei circuiti del patrimonio: Nice aux influences européennes



7 aprile 2022

«L’Europe à table!» (Spagna) Association MIR - 3 rue Pierre Séguran

Incontro franco-tedesco sull'adattamento ai cambiamenti climatici Maison de l’Environnement - 31 Av. de Castellane



11/17 aprile 2022

Caccia ai «UoEufs» Parc Phoenix - 405 Promenade des Anglais



21 aprile 2022

«L’Europe à table!» (Austria) Leroy Merlin – 4 avenue Malausséna



22/24 aprile 2022

Incontro sul digitale e l’Europa - 61-63 Av. Simone Veil



22/25 aprile 2022

Incontro musicale Arc Latin-Méditerranéen – Sito del 109 - 89 Rte de Turin



27 aprile 2022

Evento sportivo e solidale «No finish Line» - Promenade des Anglais

28 aprile 2022

Jeunesse et 35 ans Erasmus in partenariato con l’Université Côte d’Azur

Conférences, stands, animazioni, concerti. Université Valrose - 28 Av. Valrose - et Maison de l’Etudiant - 5 Av. François Mitterrand

29 aprile 2022