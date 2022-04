Domani si corre la Prom Classic: divieti e limitazioni alla circolazione

Attenzione alla circolazione veicolare ed alla sosta domenica 3 aprile quando verrà disputata l’edizione 2022 della Prom Classic.

Una serie di strade, compresa la Promenade des Anglais, verrà chiusa al traffico e le auto in sosta rimosse: è conveniente, in situazioni come questa, se possibile lasciare l’auto in garage ed affidarsi ai trasporti pubblici.

Soprattutto se si è diretti verso il centro città, il Vieux Nice e Place Massena lo spostamento potrebbe essere estremamente difficoltoso.

Queste le strade sottoposte a limitazioni



Domenica 3 aprile 2022 dalle 4 alle 14

Avenue Félix Faure, entre la Rue Alberti et la Place Masséna (à l’exception de l’accès au parking Masséna)

Rue Chauvain, entre la Rue Gioffredo et l’Avenue Félix Faure

Débouché de la Rue Guidoni

Avenue de Verdun, en totalité (à l’exception des usagers sortant du parking Masséna et Plaza à partir de 12h30)

Promenade des Anglais chaussée nord, de l’Avenue Max Gallo au Boulevard Gambetta.

Promenade des Anglais chaussée sud, de la Rue Honoré Sauvan à l’Avenue Max Gallo.

Rue Bréa

Rue Van Loo

Rue Milton Robbins

Rue Saint-François-de-Paule, entre la Rue Desboutin et l’Avenue Max Gallo

Avenue Max Gallo

Boulevard Jean Jaurès, entre la Place Masséna et la Descente Auguste Escoffier.

Quai des Etats-Unis depuis la Place du 8 mai 1945

Rue Desboutin Place Masséna

Rue Alexandre Mari, de la Rue Saint François de Paule à la Rue de l’Hôtel de Ville, circulation en sens inversé possible de 4h à 7h et de 9h30 à 14h

Entrée du tunnel Liautaud depuis l’Avenue Max Gallo.

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la Promenade des Anglais, entre le Boulevard Gambetta et l’Avenue Max Gallo, sont mis en impasse (desserte riverains autorisée par les voies intérieures).

Nice Promenade des Anglais



Domenica 3 aprile 2022 dalle 6 alle 13

Promenade des Anglais, chaussée sud, de l’Avenue des Grenouillères à la Rue Honoré Sauvan.

Tunnel de Magnan

Port de Carras

Promenade des Anglais, chaussée nord, du Boulevard Gambetta au Carrefour de l’Avenue des Grenouillères.

Avenue du capitaine Ferber

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la Promenade des Anglais, entre l’Avenue des Grenouillères (non comprise) et le Boulevard Gambetta, sont mis en impasse (desserte riverains autorisée par les voies intérieures).

Accès Vieux-Nice



Domenica 3 aprile 2022 dalle 4 alle 14

Vieux Nice

Accesso: descente Crotti ouverte en permanence

Uscita: descente Auguste Escoffier / Rue des Ponchettes (vers le Port)



Piste ciclabili



Domenica 4 aprile 2022 dalle 4 alle 14

Fermeture des pistes cyclables de l’Avenue de Verdun, de la Promenade des Anglais (partie comprise entre la Rue du Congrès et l’avenue Max Gallo) et du Quai des États-Unis (portion comprise entre l’Avenue Max Gallo et la Place du 8 mai 1945).



Soste vietate

Da sabato 2 aprile 2022 ore 20 a Domenica 3 aèprile 2022 ore 14

Promenade des Anglais, chaussées sud et nord dans sa totalité

Promenade Corniglion Molinier, chaussée sud dans sa totalité

Avenue du Capitaine Ferber dans sa totalité

Port de Carras

Quai des États-Unis dans sa totalité

Avenue Max Gallo dans sa totalité

Avenue de Verdun dans sa totalité

Rue Saint-François-de-Paule, entre l’Avenue Max Gallo et la Rue Bréa

Avenue Gustave V, entre la Promenade des Anglais et le parking 2 roues non compris.

Rue Bréa, entre le Quai des États-Unis et la Rue Saint-François-de-Paule.



Parcheggi

Domenica 3 aprile dalle 4 alle 14

Parking Sulzer - Accès fermé - Sortie possible par Saint-François-de-Paule de 4h à 7h et de 9h30 à 14h

Parking Rhul Méridien - Accès fermé - Sortie vers la Rue Maccarani

Parking Plaza - Accès fermé - Sortie possible à partir de 12h30

Parking Masséna - Accès possible et sortie possible uniquement à partir de 12h30