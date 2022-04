La Generazione del Pesce Crudo si presenta al Salone Internazionale del Libro di Monaco

In occasione del prossimo 11^ Salone Internazionale del Libro di Monaco la GM Consulting inaugura la sua nuova divisione letteraria presentando l'esordio di uno scrittore poco convenzionale che dopo una vita trascorsa avventurosamente tra la natia Lituania, all'epoca oppressa dall'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, l'Asia e l'Europa, ora sente il bisogno di porre l'accento sull'involuzione dei costumi per esortare il lettore a riflettere seriamente sul presente e stimolarlo in concreto a migliorare il futuro. Le sue considerazioni sono profonde, analitiche e razionali ma per trasmetterle in maniera più accattivante ama travestirle da romanzi gialli, non privi di pagine divertenti. Il suo nome è Mindaugas Deutheronomius e parteciperà all'evento, che si terrà al Grimaldi Forum di Monaco il 16 e 17 Aprile prossimi, con l'opera La generazione del pesce crudo, raccontando come una serie di efferati delitti sconvolga il glorioso albergo “Villa Regia”, punta di diamante della Riviera. L'hotel, un tempo meta prediletta di clienti eleganti, preparati, colti e raffinati, ora è purtroppo frequentato da individui protervi, rozzi, maleducati ed ignoranti, arricchitisi a dismisura grazie a biechi ricatti e spregiudicati intrallazzi. Questi impudenti già possiedono tutto tranne la rispettabilità e nel vano tentativo di comprarsela non esitano a travolgere chiunque si ponga in mezzo, ostentando spudoratamente la loro ricchezza attraverso comportamenti conformisticamente ribelli come il consumo esagerato di pesce crudo, abitudine che risulterà loro fatale. Morti naturali oppure omicidi? L'enigma verrà svelato dopo lunghe ed accurate indagini dal Vicequestore Pippo Bonfiuto, il quale, come il miglior Poirot, giungerà alla conclusione analizzando i moventi, le opportunità ed i mezzi a disposizione di tutti i numerosi sospettati.

L'intricata vicenda, ricca di suspense e colpi di scena, tocca luoghi molto belli, alcuni reali (Bangkok, Dubai, Osaka, Odessa e Mosca) ed altri immaginari ma riconoscibilissimi, come la rivierasca Santa Pagaia Marina e Bovino, approfondendo temi gastronomici, sportivi (bridge e golf) senza mancare di soffermarsi su questioni di attualità come il rapporto conflittuale tra russi ed ucraini in Crimea. Le rocambolesche avventure vissute dai personaggi dimostrano come la vita sia ormai purtroppo diventata una sorta di scuola al contrario, dove chi trasgredisce va avanti e chi si comporta bene resta indietro, ma anche come sia ancora possibile arrestare il malcostume dilagante se davvero lo si vuole. Una lettura avvincente che fa riflettere sulla necessità di una drastica inversione di tendenza per ristabilire il primato della correttezza sul malaffare.

L'opera è pubblicata dalla casa editrice Albatros nella collana Nuove Voci, sezione thriller, ed è disponibile a Monaco presso la libreria Alphabet – 25, rue de Millo - e sulle maggiori piattaforme distributive on-line come Amazon, Ibs ed altre.

La GM Consulting detiene tutti i diritti di immagine e di rappresentanza dell'autore.