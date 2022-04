Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Gli allergici accolgono a braccia aperte la neve di aprile!

Se c'è chi è felice, sono gli allergici al polline di betulla che vedono l'arrivo del freddo e della neve come un momento di tregua dalla loro allergia! Perché non appena tornerà la bella stagione, questi pollini saranno presenti, causando un rischio di allergia medio-alto nella metà settentrionale del Paese, soprattutto domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile, prima che un nuovo periodo piovoso limiti la presenza di polline nell'aria.

I pollini di frassino non sono da meno, con un rischio di allergia medio-alto su buona parte del territorio.

L'altra buona notizia riguarda gli allergici al polline delle cupressacee (cipresso). Le concentrazioni di questi pollini sono in forte calo con un rischio di allergia di livello medio nella regione mediterranea.

I pollini del platano hanno approfittato del bel tempo degli ultimi giorni per diffondersi, in particolare nel Mediterraneo e nelle grandi città, con un rischio di allergia che però non supererà la media.

Ancora qualche polline di graminacee sul versante occidentale del Paese e nel Mediterraneo che darà fastidio alle persone più sensibili.

In sintesi, il mese di aprile inizia bene per chi soffre di allergie, ma attenzione ai periodi soleggiati durante i quali dovranno essere vigili e seguire le cure prescritte dai medici.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:





Platano, rischio moderato

Cipresso, rischio moderato

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola), rischio basso

Frassino: rischio basso

Nocciolo, rischio basso.

Ontano, rischio basso

Pioppo, rischio basso

Quercia, rischio basso

Graminacee, rischio basso