Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Castillon, Sospel e Moulinet (Foto)

Danilo Radaelli ci accompagna nell’estremo Est del Dipartimento delle Alpi marittime, alla scoperta di tre villaggi che fanno da contorno a Menton : Castillon, Sospel e Moulinet.





Castillon

Castillon è un comune francese di 360 abitanti il cui territorio corrisponde per la maggior alla conca della sorgente del torrente Carei, che poi continua il suo corso nel territorio di Mentone.



Le colline nordoccidentali, invece, ospitano la parte del bacino del torrente Merlansson, che si dirige a nord come affluente di destra della Bevera. Castiglione si trova a circa 10 chilometri da Mentone e Sospel.



Origini del nome

La località è attestata per la prima volta dalle fonti storiche nel 1279 come Castrum Castilionis. Il toponimo proviene dall'occitano, a sua volta derivato dal tardo latino, designante un piccolo castello.



Il territorio di Nizza ha fatto da sempre parte della Liguria sotto l'Impero Romano, nel Regno longobardo e nel Regnum Italiae formatosi con Carlo Magno. Fin dall'epoca longobarda nel territorio operarono i monaci benedettini di San Colombano che già avevano fondato nel cuneese l'abbazia di San Dalmazzo di Pedona, nel VII secolo l'abbazia di Taggia e nell'VIII secolo a Nizza il monastero di Cimiez.

Essi operavano in raccordo e con scambio di merci attraverso i valichi con i monaci dell'abbazia di Lerino, che da monaci eremiti avevano accolto in epoca longobarda la regola cenobitica di san Colombano diffondendosi anche fuori dall'isola, dalla costa da Ventimiglia fino a Seborga; furono monaci famosi per la cultura, lo studio ed il lavoro, e per la riapertura di vie commerciali, la coltivazione intensiva con nuove tecniche agricole, bonifiche terriere e terrazzamenti, e la conservazione degli alimenti; tutte le fondazioni accoglieranno verso il IX secolo la regola benedettina.

Il comune di Castiglione, fin dal 1388 quando scacciò un'invasione monegasca, ha seguito insieme al resto della contea di Nizza le vicende storiche prima della contea poi del ducato di Savoia e infine del regno di Sardegna, sino al 1860 quando venne annesso alla Francia a seguito della cessione di Nizza.



L'abitato di Castiglione è stato ricostruito parecchie volte, avendo subito sia guerre che catastrofi naturali:

dopo la Guerra di successione austriaca, nel XVIII secolo;

dopo il Terremoto di Diano Marina del 1887;

dopo i bombardamenti dell'inverno 1944-1945 nella seconda guerra mondiale, quando i tedeschi usarono i forti locali contro l’offensiva americana.





Sospel

Borgo medievale alle porte del Parco del Mercantour, Sospel è famosa per il suo vecchio ponte a pedaggio risalente al XIII secolo.

Sospel vanta un ambiente naturale straordinario: situato sulle sponde del Bevera, il borgo medievale è a soli 20 km da Mentone, ad un'altitudine di circa 350 metri. La "piccola zolla di terra verde", così Sospel era chiamato nel 1095 come riportano i primi scritti.

Situato in posizione ideale per vedere arrivare il nemico, ha giocato un ruolo strategico nella storia.