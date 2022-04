Nizza, appuntamento l’11 maggio quando aprirà l’Ikea

Si avvicina la data destinata ad essere ricordata come uno degli eventi che caratterizzerà il 2022 di Nizza: mercoledì 11 maggio alle ore 10 aprirà l’ Ikea .

La grande struttura svedese si trova a Saint Isidore, servita dalla Ligne 3 del Tram: un’area di ben 32 mila metri quadrati dei quali 24 mila riservati all’esposizione ed alla vendita.

Poi, dietro le casse, l’immancabile centro alimentare dove si potranno acquistare i prodotti svedesi che i frequentatori dell’Ikea ben conoscono: dalle insuperabili patatine alle polpette fino al salmone affumicato.

Per Nizza si tratta di un momento importante: la struttura, tra l’altro, dà lavoro a quasi 400 persone, in più occorre tenere conto dell’indotto, delle quali oltre 300 provenienti dal territorio: a dirigere la grande struttura di Saint Isidore sarà Patrick Cazorla.

L’investimento complessivo per realizzare la struttura di vendita ha toccato i 150 milioni di euro con particolare attenzione ai consumi e all’energia alternativa: il tetto, visibile ai residenti, è stato pensato come quinta facciata, per una perfetta integrazione visiva con 3.100 pannelli fotovoltaici verdi e circa 10.000 mq di aree verdi.

Questa attrezzatura consentirà al centro commerciale di soddisfare il 40% del suo fabbisogno energetico. I lucernari forniranno l’illuminazione naturale e il negozio utilizzerà l'energia geotermica per il riscaldamento e il raffreddamento.

Saranno a disposizione dei clienti e dei dipendenti 40 stazioni di ricarica per veicoli elettrici e 5 stazioni saranno a disposizione dei vettori per le consegne dell'ultimo miglio, per le quali saranno utilizzati sempre veicoli elettrici.