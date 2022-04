Concerti, conferenze e mostre, il ricco programma di Palais Lascaris a Nizza

Tanti gli appuntamenti e le opportunità che offre Palais Lascaris, il museo che si trova nel Vieux Nice in un palazzo che, di per sé, merita di essere visitato.

Questi gli appuntamenti per il mese di aprile 2022.





Concert i

Mercoledì 6 aprile 2022 ore 12 – Concerto - la vielle à roue, à la cour du Roi de France

Sotto l'Alto Patronato del Consolato Generale d'Italia, alla presenza del Console Generale d'Italia e in collaborazione con il Comitato per le Attività Linguistiche e Culturali Italiane di Nizza - Co.A.L.C.It.

In programma musiche di Charles Baton (? – 1758), Antonio Vivaldi (1678 – 1741), Michel Corrette (1707 – 1795), Philibert de La Vigne (1700 ca- 1760 ca), Nicolas Chédeville (1705 – 1782), Charles Buterne (1710 – 1760), Jean-François Boüin (v.1716 – v 1781)



Mostre

"Divines collections. L’art sacré du comté de Nice”. Fino al 2 maggio

La ricchezza storica e la diversità degli oggetti esposti testimoniano le cerimonie religiose barocche e l'evoluzione delle decorazioni negli edifici religiosi nella Contea di Nizza, terra d'elezione dell'arte barocca nei secoli XVII e XVIII. Durante questo periodo, molti edifici religiosi furono costruiti o ricostruiti seguendo i parametri del movimento barocco; è il caso della Chiesa del Gesù edificata nello stesso periodo (1612 -1642) e della Cattedrale di Sainte-Reparate, sede vescovile, ricostruita nel XVII secolo, entrambe situate nelle immediate vicinanze del Palazzo Lascaris.





Aspects de la collection permanente du Palais Lascaris

Situato nel cuore della città, tra il palazzo ducale e il palazzo comunale, Palais Lascaris ha assistito a sontuosi episodi legati alla storia della Contea di Nizza. Si possono scoprire le effigi dei Duchi di Savoia e dei Lascaris, i ritratti di Clementina, pittrice alla corte di Torino, le opere d'arte come quelle che adornavano le residenze nobiliari dell'epoca e gli strumenti musicali.



Fondacaro - regard de l’aube, novità – Fino al 7 maggio

L’opera di Jean-Marie Fondacaro predilige l’emozione e la sensibilità, proprio come i suoi predecessori nel movimento barocco. L'artista s’interroga sull'umanità, sui suoi limiti e il suo futuro; queste domande diventano il filo conduttore del suo lavoro. Nelle sue opere, realizzate con materiali diversi a volte accostati tra loro (bronzo, argilla, stucco, ceramica), i corpi restano sfuggenti, proprio come l’interrogativo sulla natura umana.

L'architettura e le decorazioni del Palais Lascaris offrono uno scenario inaspettato per le sculture e le incisioni di Jean-Marie Fondacaro e invitano a una conversazione tra passato e presente.



Palais Lascaris si trova nel Vieux Nice in Rue Droite 15 ed è aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 10 alle 18. Obbligatori pass sanitaire e mascherina.