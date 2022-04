Ligue 1: Nizza e Reims non si fanno male, ne approfitta lo Strasburgo

La trentesima giornata riserva poche sorprese e si mantiene in linea con quanto il torneo di Ligue 1 ha fatto vedere fino ad ora.

L’incontro più importante, Nizza – Rennes è finito con un nulla di fatto, ma gli ospiti hanno dimostrato un livello di forma che potrebbe fare la differenza nei turni residui del torneo.

Torna alla vittoria, a suon di goal, il Paris Saint Germain che affonda il Lorient mentre fatica, ma ottiene i tre punti, il Lione che supera l'Angers.

Bella vittoria per lo Strasburgo che, superando il Lens, affianca il Nizza e attiva la freccia del sorpasso.

Si fa sotto anche il Monaco che consegue un’importante vittoria in casa del Metz, squadra che s’inguaia ancor più.

In questo alla stregua del Saint Etienne, sconfitto in casa dal Marsiglia, sempre più seconda forza del torneo.

Strappa un punticino il Bordeaux in casa dei campioni di Francia del Lille e abbandona il solitario ultimo posto in classifica per affiancarsi al Metz.

Dimostra un buon stato di forma il Nantes che va a vincere nello stadio del Clermont, mentre il Montpellier subisce una clamorosa sconfitta interna ad opera del Brest.

Tira un sospiro di sollievo il Troyes che si allontana dalla zona più bassa della classica superando il Reims.

In settimana, giovedì 7 aprile , i “resti di quella che fu” la pattuglia francese nelle Coppe europee scenderanno in campo per disputare i quarti di finale.

Si tratta di due formazioni solamente

Europa League

West Ham - Lione

Conference League

Marsiglia – Paok

L’incontro di ritorno è previsto per il 14 aprile 2022.

Venerdì 8 april e tornerà il campionato con la trentunesima giornata che prevede un anticipo da brividi: Lorient – Saint Etienne, due formazioni blasonate che sono in piena lotta per evitare le ultime tre piazze.

Sabato 9 aprile , invece, poco pathos, almeno sulla carta con Reims – Rennes e Clermont – Paris Saint Germain, sulla carta le due formazioni ospiti sono favorite.