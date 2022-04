Il 4 ottobre la 10^ edizione del Salone Monaco Business per fare affari nel Principato

Dedicato alle imprese, il Salone di Monaco Business torna all'Auditorium

Rainier III per la 10^ edizione il 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 19.



Per un giorno, imprenditori monegaschi e della Costa Azzurra si incontreranno e analizzeranno, insieme, le attuali sfide che dovranno affrontare nell'economia.



Programma: spazi espositivi che mescolano le PMI, le entità amministrative Monegasche e start-up, networking e conferenze tematiche con durata giornaliera, guidato da noti oratori e personalità.



Per la prima volta sarà presente la Camera di Commercio della Costa Azzurra



Ci saranno inoltre animazioni laterali proposte dagli espositori.



Un evento organizzato da Monaco Communication con il supporto di un comitato direttivo, composto dal Consiglio economico e sociale, dalla Direzione del lavoro, della FEDEM, il Gruppo Telis, il JCEM, il MEB, del servizio d'informatica di Monaco e dell'ufficio di benvenuto.



Programma dettagliato e registrazione gratuita online sul sito

www.monacobusinessexpo.com