L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo accoglie dal 15 aprile Pavyllon, ilristorante di Yannick Alléno

All’Hôtel Hermitage Monte-Carlo andrà in scena un’arte di stare a tavola che stravolge i canoni tradizionali dell’alta ristorazione, una scelta controcorrente rispetto alle tendenze dei ristoranti alla moda.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Yannick Alléno hanno scelto di esportare Pavyllon e il suo bancone gourmet in Riviera. La configurazione del luogo si presta a una duplice esperienza: nella bella stagione, la lussureggiante terrazza fronte mare è a disposizione di chi non vuole perdersi il panorama mozzafiato sul Mediterraneo e sulla Rocca. All’interno, i tavoli saranno disposti lungo grandi vetrate in una sala arredata con gusto raffinato, firmata Chahan Minassian.



L’imponente bancone la fa da protagonista: collocato proprio di fronte alla cucina a vista, è in grado di ospitare una trentina di avventori che potranno deliziare occhi e palato con lo spettacolo della preparazione dei piatti.

Trasparenza e serenità che si svincolano dal cerimoniale del ristorante di alto livello, in uno spirito di convivialità da salotto.

Una cucina in libertà a tinte azzurre



Questa cucina in libertà, non intellettualizzata e in continuo divenire, invita alla degustazione: pietanze creative fredde, calde o totalmente vegetali dove i prodotti locali dominano indiscussi. Abbondano gli antipasti à la carte:

cocktail di gamberi di Sanremo in bella vista, uovo a sorpresa con caviale Prunier su panna fredda affumicata e crostini dorati, spugnole al vapore su royale di foie gras d’anatra, foglie di insalata locali dell’orto alla Monte-Carlo

arricchito da salsa al pistacchio, ravioli vegetali in brodo primaverile perlato con olio d’oliva...



In primo piano, anche pasta e ravioli: lasagne verdi con ragù e parmigiano in onore di Luigi Taglienti o un’appetitosa pasta al forno con basilico, limone e bottarga. Carne e pesce sono accompagnati da squisite verdure mediterranee: sogliola intera alla mugnaia, guazzetto di scampi con fumetto di Meursault, merlano da pesca sostenibile in fish and chips accanto a millefoglie di manzo ai capperi, medaglione di vitello con cipolle dolci e parmigiano gratinati. C’è l’imbarazzo della scelta, ma ci si può anche far guidare dai Menù Degustazione.



Per i dessert, sono anni ormai che Yannick Alléno “raccoglie” il suo personalissimo dolcificante dagli alberi: infatti ha abilmente sostituito tutto lo zucchero con la linfa di betulla. Lo Chef propone pertanto dolci leggeri e innovativi a scelta, come i gelati testurizzati alla forchetta e serviti tutti sul tavolo, la meringa soffiata al “caviale” di vaniglia o la sfogliatina con glassa alle fragoline di bosco...



Un’ambientazione incantevole firmata Chahan Minassian



Yannick Alléno si è rivolto ancora una volta all’architetto d’interni Chahan Minassian, che ha progettato diversi grandi spazi dell’Hôtel de Crillon così come svariate residenze internazionali e dallo stile al tempo stesso lussuoso e

raffinato, pur esaltando i giochi di materiali e di texture. Tra lo Chef e l’interior designer si è instaurata una fiducia totale sin dal primo incontro.

“Abbiamo lo stesso approccio, lui nel piatto, io nello spazio. Ci completiamo a vicenda e per questo progetto abbiamo lavorato fianco a fianco”. Entrambi si prefiggono un solo stesso obiettivo: farli sentire a proprio agio e stimolare tutti i loro sensi. Chahan Missanian ha quindi immaginato un imponente bancone

in legno con profili di metallo, che si affaccia sulla cucina rivestita di piastrelle geometriche punteggiate da piccoli specchi fumé in cui si riflette il mare. Materiali cangianti – velluto e pelle scamosciata per le sedute, pannelli in

rovere sbiancato alle pareti –, contrasto tra colori tenui e vivaci, tonalità riposanti grigio-verdi... Ogni elemento è stato pensato per evocare sottilmente la natura e il Mediterraneo che circondano il ristorante.

Le stoviglie creano un legame armonioso tra l’ambiente e la cucina di Yannick Alléno sono state realizzate in esclusiva dai migliori artigiani (Jaune de Chrome per i piatti in porcellana smaltata, Mepra per le posate in acciaio

satinato opaco, e Sarah-Linda Forrer per gli splendidi accessori da tavola...). Un gioco discreto di texture e volumi, superfici materiche o pregiate, un espositore per i contorni, madreperla per le salse. Cura per ogni particolare, al servizio di un’armonia che rende più attenti e più ricettivi alla degustazione e alla convivialità.

“Sono molto contento di aprire Pavyllon all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Questa cucina a tinte azzurre in un’atmosfera chic e rilassata ha trovato casa nel Principato e vorrei che i monegaschi “adottassero” questo

ristorante”, commenta Yannick Alléno.

“Monte-Carlo Société des Bains de Mer è una meta senza eguali al mondo; l’arrivo di nuovi nomi come Pavyllon contribuisce al rilancio della vita gastronomica monegasca, e ne siamo molto orgogliosi”, aggiunge Jean-Luc

Biamonti, Amministratore Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Per Louis Starck, Direttore Generale dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo: “Il nostro palazzo continua a reinventarsi valorizzando il proprio straordinario patrimonio e la propria posizione privilegiata a due passi da Place du Casino.

Artefice di momenti indimenticabili per gli amanti della raffinatezza, il nostro hotel pensato per veri intenditori è lieto di aggiungere un’esperienza culinaria emozionante, sia per i monegaschi che per gli ospiti internazionali”.

Informazioni

Pavyllon, un restaurant de Yannick Alléno, Monte-Carlo

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais

MC 98000 Monaco

Aperto dal 15 aprile 2022

Servizio di pranzo dalle 12:00

Menu : Pranzo a 68 euro, Monte-Carlo a 145 euro e Hermitage a 235 euro

Informazioni/Prenotazioni : +377 98 06 98 98 - restaurantalleno@sbm.mc