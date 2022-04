La linea "Exelence" firmata Davide Currado, lascia nuovamente senza fiato

La gemma prende il nome dall'omonima località brasiliana, dove ha rivelato il suo fascino, alla fine degli anni 80', periodo del suo primo rinvenimento.

Proprio perché estranea alla conoscenza del tempo, all'inizio si pensò ad un falso.

Fu quindi per chiarire le cose che, nel 1989, una pietra campione fu inviata al più autorevole laboratorio gemmologico del mondo, il Gemological Institute of America (GIA).

Dopo alcune analisi, si appurò che si trattava di una nuova gemma, mai vista prima.

In tutto il mondo, esistono solo 5 siti estrattivi attivi e la sua estrazione è davvero scarsa, infatti, quasi estinta, il che la rende sempre più costosa e ambita dai collezionisti di gemme rare.

Per comprendere al meglio la rarità, basti pensare che per ogni 10.000 diamanti estratti, si estrae una sola tormalina Paraiba, inoltre la maggior parte dei minerali trovati sono di piccole dimensioni.

L'anello che accoglie questa meraviglia della natura è impreziosito/composto da oltre 500 diamanti taglio brillante e da 16 incantevoli smeraldi colombiani.

Purtroppo non sarà possibile visionare l'anello in boutique, pare da indiscrezioni che un collezionista abbia già acquistato la ricercatissima gemma, ancor prima della sua esposizione in boutique.

Non è dato ovviamente sapere quale sia stata l’entità della spesa fatta ma non è difficile lasciar volare la fantasia data la rarità della pietra.

Ringraziamo Davide Currado ed il suo cliente per averci concesso di pubblicare le foto dell'anello, cercheremo di descriverlo al meglio per trasmettervi l'incanto in questo dono della natura.

Ci spiega Currado, proprietario e ideatore della linea "Exelence", che: “il suo inimitabile colore verde acqua è dovuto alla presenza di rame e manganese, due minerali che emanano riflessi abbaglianti anche in assenza di una fonte di luce, a tal punto che sembra possedere una luce propria”.

Come per tutte le creazioni firmate Davide Currado, il gioiello è stato realizzato a mano a Valenza nel laboratorio orafo della Davide Currado srl.

Curiosità:

Nel 1990, durante la tradizionale fiera di Tucson, USA, iniziò l’escalation dei prezzi di questo minerale. E dunque i prezzi sono quintuplicati in soli quattro giorni. La mistica che circonda la pietra era iniziata ed è cresciuta straordinariamente negli anni ’90. Attualmente, nel mercato internazionale, esibiscono le quotazioni più alte nell’universo gemmologico.