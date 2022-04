Un memoriale ricorda l’artista Daniel Schinasi deceduto a Nizza un anno fa (Foto)

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Daniel Schinasi , l’artista italiano fondatore del movimento Neofuturista, deceduto a Nizza il 12 aprile 2021, un memoriale dedicato al grande artista verrà inaugurato presso il Cimitero dei Lupi a Livorno.

Daniel Schinasi- Omaggio a Matisse

L’opera, progettata dallo stesso Schinasi, realizzata da Dilio Bianchi e dall’allieva dell’artista, la pittrice Katia Cirinei e da CinoDesignItaly.

“Un ebreo della Storia” come lo stesso Schinasi si definiva, ha sviluppato la sua ricerca artistica legandola al recupero della memoria e dell’identità ebraica, in difesa di perseguitati e oppressi e con un marcato impegno personale per la pace e la lotta contro ogni discriminazione, l’antisemitismo in primis e sui valori universali comuni a tutti gli uomini.

Giacomo Puccini - Schinasi nello Studio di Nizza

Un grande amore per la pittura e l’arte, ecco quanto “raccontano” le creazioni dell’artista: dalla pittura murale di 42 metri che raffigura l’allegoria dell’Ippodromo dell’ex Tenuta Presidenziale di San Rossore Pisa (1972), da quello esposto nell’atrio della Stazione di Cecina, in cui Schinasi dipinge lo storico incontro tra Papa Giovanni Paolo II e l’allora Rabbino Capo di Roma, Elio Toaff, a cui nel 2016, l’artista ha dedicato un busto in bronzo, in occasione del primo anniversario dalla morte.

Giuseppe Verdi in campagna con cappello

Le sue opere sono presenti in molte collezioni, dal Petit Palais di Ginevra, alla Corcoran Gallery di Washington, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. All’arte si affianca un grande interesse per le attività culturali a livello internazionale e istituzionale, in particolare con gli Istituti di Cultura e le Ambasciate italiane.

Schinasi mentre dipinge il Murale Omaggio a Galileo Galilei - Hall Stazione Ferr. di Pisa 1991



Il Memoriale è soltanto la prima di una serie di tappe per ricordare l’opera di Daniel Schinasi: il prossimo autunno verrà inaugurata una mostra ad Amsterdam, a maggio è prevista una mostra digitale sul Neofuturismo.

Daniel Schinasi: fondatore del Neofuturismo, è nato ad Alessandria d’Egitto nel 1933 da famiglia sefardita d’origine livornese.

Nel 1953 inizia la sua formazione artistica frequentando corsi serali di disegno presso l’Accademia Silvio Bicchi. Nel 1956 lascia l’Egitto per l’Italia e si stabilisce a Livorno.

Daniel a Parigi ritratto da Jacques Boumendil

In Toscana conosce le opere dei Maestri del Rinascimento; in seguito si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto e con le avanguardie del XX secolo.

Nel 1963 le prime opere neofuturiste vengono esposte alla Galleria Gussoni di Milano, dove

Schinasi conosce Carlo Carrà e Giorgio De Chirico.

Schinasi-Ippica 80x65, 1968 Collezione Silvana e Claudio Moro, Milano

Nel 1969 a Parigi, presso la Galerie Duncan, in occasione della sua personale mostra in omaggio a Boccioni e Severini, viene redatto il Manifesto del Neofuturismo, diffuso a Milano nel 1970.

Nel 1978 a Parigi conosce Sonia Delaunay con cui intrattiene conversazioni sui protagonisti del Cubismo e del Futurismo.

Murale La battaglia di Maillorca cm.-600 x 280 1991 - Atrio Stazione ferroviaria di Pisa

Inizia da qui il periodo della grande pittura di murali e pannelli che si trovano negli atrii delle stazioni ferroviarie di Cecina, Pisa, Nizza e Grosseto, nell’Ippodromo di San Rossore, nelle Facoltà dell’Università di Pisa, nell’Ospedale di Cisanello e nel teatro dell’Israeli Opera di Tel Aviv.

Altri due grandi murali di Schinasi si trovano a Graz in Austria, sul muro esterno della Prigione di Stato Karlau e a Uznach in Svizzera.

Daniel con la Statua del Rabbino Toaff, Cecina



Dal 1955 presenta mostre personali ed antologiche nelle capitali europee, negli Stati Uniti ed in Israele.

Negli Anni ’70 instaura una profonda amicizia con lo storico dell’arte Vincenzo Marotta che lo affiancherà e lo spronerà nello sviluppo della sua ricerca sul Neofuturismo.

Sport - Manifesto Triathlon Mondiale a Nizza 1994

Le pitture di Daniel Schinasi sono presenti in musei, pinacoteche e collezioni private. L’Italia, la Svizzera e la Francia, dove ha vissuto una buona parte della sua vita artistica, lo hanno visto protagonista, impegnato a difendere l’arte figurativa.

Manifesto Neocubofuturista Mostra Schinasi alla Galerie - Duncan a Parigi

Una figura simpatica e per molti versi “unica” che spesso capitava di incontrare a Nizza tra Rue Fricero e Rue Andrioli, non distante dalla Promenade e dal Negresco, intento a parlare con la gente.