La miglior pizza non è una pizza, ma una pissaladiere…il miglior burger non è un burger, ma un pan bagnat…: è il Les Niçois di Parigi a fare tendenza in Francia

Che bella pubblicità, sicuramente farà centro.

I titolari del ristorante Les Niçois, che si trova a Parigi in rue Lacharrière 7, nell’undicesimo arrondissement, non hanno dubbi: tra un burger e il pan bagnat non c’è storia, così come tra una pizza ed una pissaladiere, un piatto di patatine fritte e la panisse.

Il messaggio è accattivamente: ”La miglior pizza non è una pizza, ma una pissaladiere…il miglior burger non è un burger, ma un pan bagnat…”

Insomma, l’esaltazione dei piatti nizzardi: su Facebook, nelle pagine del ristorante, trovano posto anche foto della tapenade e dell’olivade verte…tanto per chiarire ogni dubbio su cosa verrà servito.