Le più belle chiese di Nizza: un percorso attraverso l’arte sacra della città (Foto)

Una buona idea per conoscere Nizza potrebbe essere quella di dedicare una giornata alla scoperta delle sue chiese più significative.

Una pratica parecchio interessante nel periodo della Pasqua.

Un percorso che attraversa la città, raggiunge l’altura di Cimiez e consente di conoscere luoghi che, per le diverse architetture e per i tesori che contengono, meritano di essere visitati.

Si tratta di un circuito, quasi totalmente a piedi, che prevede una intera giornata, ma che può anche facilmente essere spezzettato.

La partenza viene indicata, per convenzione, dalla parte sud di Place Massena, proprio davanti alla fontana, punto d’incontro anche per le guide turistiche.

Chapelle de la Miséricorde

Percorso da Place Masséna alla Chapelle de la Miséricorde: 15 minuti

Per le vie dell'Opera e St. François de Paul (a sud verso il mare) raggiungere il Cours Saleya. Al centro della piazza, accanto all'ex prefettura, la sobria facciata della Chapelle de la Miséricorde.

Probabilmente la più bella cappella barocca della città. Come tutte le chiese di questo stile, le parti superiori sono riccamente decorate. Risale al XVII secolo ed è dedicata a San Gaetano. La sua facciata in stile barocco piemontese è opera dell'architetto A. Vittone.





Eglise Sainte Rita

Percorso dalla Chapelle de la Miséricorde alla Eglise Sainte Rita: 5 minuti.

Attraversare Cours Saleya in direzione del castello e girare a sinistra in Rue Poissonnière alla fine della quale si trova la Chiesa di San Giaume (St. Jacques in francese).

È una delle più antiche della città. Costruita in epoca medioevale (intorno al 900) fu rimaneggiata e trasformata in chiesa in stile barocco nel 18° secolo. È nota per la celebrazione da parte del popolo nizzardo di Santa Rita, patrona delle cause disperate.





La Cathédrale Sainte Réparate

Percorso da Sainte Rita a Sainte Réparate: 10 minuti.

Sempre a piedi, attraverso Rue de la Préfecture poi Rue Ste. Réparate, fino a Place Rossetti per scoprire Cathédrale Sainte Réparate.

Costruita a partire dal 1650 dall'architetto André Guiberto, si ispira al cosiddetto barocco romano, con frontone triangolare e facciata rigorosamente ordinata ed equilibrata.





Eglise du Gésu

Percorso da Sainte Réparate a Gésu: 5 minuti.

Tornare sui propri passi per imboccare a sinistra pochi metri più avanti la rue du Jésus il cui slargo prende il nome di place du Gésu.

Dominata dalla facciata barocca della Chiesa di San Giacomo il Maggiore, detta del Gesù o, anche, dei Gesuiti. È una delle parrocchie più antiche della città, costruita dall'architetto nizzardo Jean André Guibert nel 1642. Finanziata da un ricco nizzardo, Ponce Céva.





La Chapelle du Saint Sépulcre

Percorso dall’Eglise du Gésu alla Chapelle du Saint Sépulcre : 15 minuti.

Da Place du Gésu, prendere Rue Droite verso Place St. François, quindi imboccare Rue Pairolière fino a Place Garibaldi. Integrata nell'architettura del complesso monumentale sul lato sud della piazza è la facciata della loggia della Chapelle du Saint Sépulcre.

Costruita dal 1782 al 1797 contemporaneamente all'insieme urbano della piazza dall'architetto Antoine Spinelli, la chiesa con il suo frontone triangolare e gli antichi colonnati è costruita in stile barocco.

Appartiene alla confraternita dei penitenti azzurri, che non viene aperta spesso, contiene un dipinto di Van-Loo che, pur essendo di origine olandese, nacque a Nizza e lavorò molto per i sovrani piemontesi. C'è anche un dipinto di Guido Reni.





L’église du Voeu

Percorso dalla Chapelle du Saint Sépulcre all’église du Voeu : 5 minuti.

Da place Garibaldi, attraverso rue Ciavalo, superare il passaggio sotto il Museo d'Arte Moderna e imboccare avenue St. Jean Baptiste (in direzione sud) raggiungere una piazzetta che precede la facciata della L’église du Voeu.

In stile neoclassico, costruito nel 1852 dall'architetto C.Mosca, è dedicata alla Madonna delle Grazie. Nel 1832 un'epidemia di colera spinse il comune a esprimere il desiderio di costruire una chiesa affinché la città fosse risparmiata dal flagello.





Eglise Notre Dame Auxiliatrice

Percorso dalla L’église du Voeu all’Eglise Notre Dame Auxiliatrice : 15 minuti.

Da Place du Vœu dirigersi verso il Palais des Congrès, ben visibile a nord. Attraverso avenue Saint Jean Baptiste e avenue Gallieni, superare la Voie Rapide e passare davanti all'edificio della piscina, girare a sinistra in rue du XVième Corps. Fino all'angolo di avenue Don Bosco, si arriva davanti alla Eglise Notre Dame Auxiliatrice.

Costruita nel 1926 per rendere omaggio Don Bosco che creò nel 1859 la congregazione dei Salesiani (società di S. Francesco di Sales) e delle Salesiane (figlie di Maria Ausiliatrice) da cui il nome della Chiesa.





Le Monastère de Cimiez

Percorso dalla Eglise Notre Dame Auxiliatrice al Monastère de Cimiez: 40 minuti

Per il resto del percorso, utilizzare i mezzi pubblici alla fermata Xvième Corp. Direzione il monastero di Cimiez o direzione Aire St. Michel.

Il Monastero di Cimiez è stato costruito sulle rovine di un tempio di Diana, è un insieme architettonico che comprende una chiesa, un chiostro, un cimitero dove sono sepolti molti personaggi famosi, un giardino che fu l'orto dei monaci.





L’église Jeanne d’Arc

Percorso dal Monastère de Cimiez all’église Jeanne d’Arc: 35 minuti

Dal monastero, attraversare a piedi il giardino di Arènes de Cimiez per raggiungere la fermata dell'autobus e dirigersi verso L'Archet. Scendere alla fermata St. Barthelemy e percorrere avenue Borriglione fino a rue Peguy, che si segue per arrivare davanti alla chiesa di Giovanna D'Arco.

Costruita dal 1926 al 1933 dall'architetto Jacques Dror, è interamente in cemento armato. Il nuovo materiale dell'epoca, questa moderna tecnica ha permesso una costruzione originale che è simile all'Art Nouveau. Tre cupole fortemente curve poggiano su quattro pilastri, il che consente una disposizione con un volume interno sorprendente.