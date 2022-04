Nizza: Micro-Folie quando il digitale esalta la cultura

Proprio alle porte del Vieux Nice si affaccia un centro culturale di indubbio interesse, si tratta di Micro-Folie : uno spazio di 300 metri quadrati dedicato all'innovazione, alla creazione e alla diffusione culturale .

Le sue attività sono gratuite e aperte a tutti dal martedì al sabato dalle 10 alle 18.

Micro-Folie è composto da:Museo digitale Consente al pubblico di scoprire molti tesori culturali digitalizzati in altissima definizione, dalle più grandi istituzioni nazionali: Museo del Louvre, Centre Pompidou, Palazzo di Versailles, Opera di Parigi, Cité de la Musique - Philharmonie, Festival d'Avignon. Belle arti, architettura, cultura scientifica, performance dal vivo. Una galleria virtuale che si rivolge a tutti ed è un vero e proprio strumento di educazione artistica e culturale. Questo museo, di facile accesso al pubblico, permette di immergersi nelle prestigiose collezioni con grande interattività grazie allo strumento digitale. È possibile visitare liberamente le collezioni e vengono organizzati momenti di mediazione per i gruppi.FablabLaboratorio di fabbricazione digitale (scanner 3D e stampanti, taglio laser).Spazio dedicato alla realtà virtualeImmersione a 360° nel cuore dei capolavori della storia delle arti, passeggiate 3D alla scoperta del patrimonio delle Alpi Marittime, accattivanti ologrammi.Biblio'Art Biblioteca dedicata all'arte e alla tecnologia digitale.Art Box Luogo di mostre ed eventi.Micro-Folie si trova in Rue Saint-François de Paule 26 a Nizza ed è aperto, con accesso gratuito, dal martedì al sabato dalle 10 alle 18.