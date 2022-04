Come realizzare una moderna casa su misura per l’estate?

La realizzazione di una casa su misura è tutt’altro che un’attività frequente, per questo è essenziale realizzare un progetto che soddisfi al meglio le proprie esigenze e rispecchi ciò che hai sempre sognato.

Data la grande popolarità che stanno acquisendo le moderne casette in legno su misura , abbiamo deciso di realizzare questo articolo nel quale condivideremo l’esperienza degli esperti di Maestro Case su come realizzare una moderna casa su misura in legno per l’estate. Rimarrai stupito dalla differenza che potrà fare un dettaglio rustico in una casa in stile country.

Tre regole di base per la costruzione di una casa su misura

Capita di frequente che i proprietari di una casa su misura in legno scelgano per uno stile rustico con interni ben pensati, i quali, purtroppo, potrebbero far sembrare la costruzione una sauna o un edificio ausiliario nel quale riporre gli attrezzi da giardino.

Per evitare questo effetto, è importante sottolineare che per creare una moderna casa su misura per l’estate, è essenziale realizzare un progetto su carta prima di partire con i lavori. Solo progetti di case in legno realizzati con tutte le dovute attenzioni, ti permetteranno di evitare errori fondamentali ed ottenere il miglior risultato possibile a scapito del budget a disposizione.

Innanzitutto, va detto che nella fase di installazione della casetta, si consiglia di evitare i soffitti in legno naturale, poiché non sono la scelta più adatta per un progetto di una casa estiva. Infatti, il soffitto in legno dà un effetto simile a quello di una sauna o un'antica casa da giardino.

Dare priorità all’effetto naturale del legno è, di certo, un aspetto fondamentale, soprattutto se si decide di realizzare questo genere di abitazione; tuttavia, non si deve esagerare.

Ad esempio, è possibile dare un po’ di carattere all’ambiente interno realizzando un soffitto con un colore unico o con delle travi. Per coloro che desiderano realizzare una abitazione dall’aspetto moderno, i professionisti consigliano di evitare una combinazione di pareti, pavimenti e soffitti in legno. Anche nel caso in cui decidessi di usare diverse tipologie di legno per le varie parti dell’interno, in questo modo sarà abbastanza difficile ottenere uno stile moderno. Insomma, il legno può essere un’ottima decorazione, purché non ce ne sia troppo.

Il secondo aspetto molto importante quando si decide di progettare una moderna casa su misura in legno è la scelta dello stile del legno stesso. Quando si progetta l'interno di una casetta da giardino, è importante assicurarsi che il legno scelto per gli interni non sia troppo piccolo, intagliato, ondulato e non dovrebbe essere utilizzato per formare ornamenti tipici in stile country. Vale la pena notare che l'interno di una casa estiva in stile moderno, dovrà avere legno liscio, monocolore, abbinato con gusto ai mobili e, se necessario, potrà anche essere decorato con un colore uniforme, che si abbina perfettamente all'interno della stanza. Pareti, soffitti o pavimenti in legno scuro possono essere considerati una scelta abbastanza moderna per una casa per le vacanze, anche se, a causa del colore scuro, non somiglierà molto al legno naturale. Tuttavia, le case estive con molti colori scuri all'interno sembreranno molto più piccole e più scure; per questo motivo, si consiglia di usare i colori scuri con molta parsimonia. Inoltre, troppi elementi scuri possono anche creare uno stato d'animo deprimente, che non sarà il massimo per una casa in cui trascorrere il proprio tempo all’insegna del relax.

Un'altra regola, ma non di minor importanza, è che è necessario evitare colori vivaci, motivi variegati o mobili dorati; sebbene una persona pensi che tali dettagli diano uno stile esclusivo, non è proprio così. Infatti, questo è un errore frequente tra coloro che decidono di realizzare degli interni esclusivi, senza prima aver sentito un parere di un esperto.

Realizzare degli interni dallo stile esclusivo è possibile, ma non si dovrebbe esagerare. Solitamente, il miglior risultato si ottiene scegliendo mobili di buon gusto e dallo stile minimal, che si adattano praticamente a qualsiasi scelta di pavimento, pareti e soffitto della casa.

Case estive moderne: la decorazione degli interni

Per soddisfare tutte le tue aspettative nella costruzione della casa su misura in legno in stile moderno, dovrai prestare la massima attenzione al design degli interni. Ad esempio, dovresti pensare attentamente allo stile di decorazione degli interni che meglio si adatta al tuo soggiorno.



A tal proposito, se cerchi idee che esprimano al meglio la tua personalità e che siano in grado di arricchire gli interni, potresti decorare le pareti, oppure scegliere soluzioni di design uniche. Nonostante la maggior parte delle persone cerchi di dare un tocco “naturale” alla propria casa su misura per l’estate, non aver paura di osare e combinare il legno con altri materiali. Uno di questi, particolarmente utilizzato nell'interior design delle case estive, è il cartongesso, che si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di legno. Non capita di rado che gli interni siano dotati di dettagli in pietra, che conferiscono all’edificio un certo prestigio. Tuttavia, per mantenere l'interno di una casa in legno in stile moderno, proponiamo di abbinare le pareti o il soffitto con legno naturale o lavorato, preservando così la naturalezza e conferendo modernità all'edificio.

Indipendentemente dalla decorazione delle pareti, del pavimento e del soffitto che sceglierai, uno degli aspetti più importanti che dovrai considerare è il seguente: i colori delle stanze nella tua futura casa per le vacanze. A seconda del colore che sceglierai per le pareti, cambierà anche il design della struttura e l'atmosfera stessa; lo stile ed il colore della stanza influenzeranno la sensazione di spazio e luminosità di tutte le stanze. Non è difficile capire che i colori chiari scelti per ciascun locale daranno alla stanza molta più luce che buio. Nel caso in cui un interno dai colori monocromatici e luminoso sembrerà troppo ordinario e noioso per te, potrai scegliere un colore aggiuntivo che metterà in risalto il soffitto, le pareti o il pavimento e ciò potrebbe essere una soluzione abbastanza originale al problema.

Perché l'illuminazione è importante?

Secondo gli esperti, capita spesso che le persone sottovalutino l’aspetto legato alla luminosità. Grazie all'illuminazione, l'interno di ogni casa su misura non solo sembra più spazioso, ma crea anche un'atmosfera molto più confortevole ed accogliente.

Le case estive con una grande quantità di luce diurna presentano un'atmosfera speciale; quindi, quando si progetta una casa per le vacanze, è necessario considerare la possibilità di inserire un buon numero di finestre. Dedicare attenzione a questo aspetto, permetterà di progettare con precisione gli ambienti ed ottenere un ottimo risultato finale (nonché ambienti più luminosi e rilassanti).

La luminosità interna di una casa su misura per l’estate può essere migliorata utilizzando diverse tipologie di illuminazione. La tipologia di illuminazione più comune quella artificiale e comprende elementi quali: un lampadario, lampade da terra, lampade da parete, illuminazione da giardino e lampade a sospensione. Per ottenere una buona luminosità, solitamente vengono utilizzati due tipologie di illuminazione aggiuntiva: illuminazione per attività e faretti. L'illuminazione per le attività, che è più luminosa rispetto all’illuminazione generale, include lampade da terra, lampade da tavolo, illuminazione su specchi da bagno, luce sottopensile, lampade a binario, plafoniere e lampade a soffitto. Come accennato in precedenza, la combinazione di tutti le varie fonti di illuminazione, creerà un effetto che farà sembrare lo spazio visivamente più ampio. Grazie alle diverse tipologie di luce, le case estive acquisiscono uno stile molto più moderno e, per questo, si consiglia di sceglierne diverse varietà piuttosto che un solo tipo.

Disposizione della struttura: perché pensarci bene?

Quando si progetta una casa su misura per l’estate, è necessario prestare molta attenzione alla disposizione degli spazi interni. A tal proposito, gli esperti consigliano di tener conto di due fattori principali: i locali più usati e le persone che dovranno vivere in casa.

Per rendere la casa su misura per l’estate il più confortevole possibile nell'uso quotidiano, si consiglia di installare gli spazi più utilizzati, come il soggiorno o la cucina, il più possibile vicini all'ingresso, mentre la camera da letto ed altri ambienti utilizzati solo in determinate occasioni possono essere più lontani rispetto all'ingresso. Inoltre, si consiglia di tener conto anche dell'età delle persone che vivranno nella casa vacanze. Tieni presente che le persone più anziane non amano molto fare le scale e, nel caso avessi anziani in famiglia, la soluzione più ideale per loro sarebbe quella di realizzare tutto il necessario per loro, come una camera da letto, una cucina ed un bagno, al primo piano della casa.

Nel caso in cui lo spazio sia ristretto, potresti pensare di realizzare delle zone “multifunzione”, ossia stanze che possono svolgere più funzioni alla volta; ad esempio, potresti pensare ad un ampio divano che, oltre ad essere ottimo per il relax, può trasformarsi facilmente in un letto per dormire. Analogamente, potresti inserire un tavolo sia per il pranzo che per lavorare durante il giorno.

In questo modo, avrai tutto ciò di cui hai bisogno: una camera da letto, un soggiorno, una cucina ed uno spazio di lavoro, anche se non avrai a disposizione molte stanze separate all’interno della casa.

D'altra parte, nei casi in cui la struttura abbia spazio a sufficienza e sia abbastanza grande, gli esperti consigliano di non ridurre la sensazione di spazio con molte stanze. Sebbene, a prima vista, le stanze possano sembrare fornire un maggior senso di privacy, va tenuto presente che riducono significativamente lo spazio a disposizione.

Come scegliere i mobili più adatti?

Una volta note le caratteristiche delle stanze, così come la disposizione della casa, è tempo di pensare ai dettagli finali, ma non meno importanti: i mobili e gli accessori della casa su misura per l’estate. Non ha senso discutere sul fatto che i mobili debbano essere sia belli ma che comodi, ma è importante prestare attenzione anche alla loro funzionalità. Un grande vantaggio è un mobile che può svolgere più di una funzione: ad esempio, un divano può essere utilizzato come letto o un tavolo da cucina può essere perfetto per lavorare al computer o far fare i compiti ai bambini. Ciò non solo consentirà di risparmiare denaro e spazio, ma permetterà di usare i complementi d’arredo per scopi differenti ed in diverse situazioni.

Affinché l’abitazione mantenga uno stile moderno, è necessario evitare colori vivaci, motivi variegati e dettagli come mobili dorati. Probabilmente, la prima cosa a cui prestare attenzione quando si scelgono i mobili per il soggiorno è il loro colore ed il rapporto con i colori delle pareti. Una soluzione abbastanza semplice, ma molto moderna, è quella di prestare attenzione al contrasto tra il colore dei mobili e delle pareti. Un divano chiaro animerà una stanza buia, mentre il colore scuro dei mobili contrasterà una stanza molto luminosa.

È importante scegliere accessori che siano in grado di valorizzare gli interni della struttura e le sue dimensioni. Inoltre, gli accessori in vimini, argilla, legno, metallo o vetro saranno perfetti per gli interni di una casa su misura in legno per l’estate