Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

Soirée 24e Printemps des poètes

Venerdì 7 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau.



"L'aventura"

Dal 7 al 9 aprile 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Oncle Vania

Dall'8 al 10 aprile 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Voile - "3 Caps"

dal 9 al 10 aprile 2022

Parcours entre Antibes et Saint Jean Cap Ferrat.



Improvisation

Domenica 10 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Université des Savoirs - " Le Verre, tout naturellement "

Martedì 12 aprile 2022 ore 18

Salle des Associations

Cours Massena



Méli-Mélo

Mercoledì 13 aprile 2022 ore 14

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Exposition "L'étrange parade"

Fino al 9 aprile 2022

Hall d’exposition

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



CANNES

CONCERT FLY OR DIE II : BIRD DOGS OF PARADISE

Giovedì 7 aprile 2022 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE CÉLINE FRANCÈS DANS "AH QU'IL EST BON D'ÊTRE UNE FEMELLE"

One woman show

Giovedì 7 aprile 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



EXCURSION VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Giovedì 7 aprile 2022 ore 14

Lieu de départ : 23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



SPECTACLE LE CABARET DE MONSIEUR MOUCHE

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONFÉRENCE LA MÉTHODE DE SINGAPOUR

Venerdì 8 aprile 2022 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



SPECTACLE SWEET PARADISE

Venerdì 8 aprile 2022 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



ANIMATIONS CUISINE CANNOISE EN FÊTE

6e édition

Da sabato 9 aprile a venerdì 15 aprile 2022

Les Gourmets de Cannes

Samedi 9 avril à partir de 11h

Lieu : marché provençal Forville, rue du marché Forville à Cannes

Chefs et artisans des métiers de bouche réaliseront des ateliers de dégustations et de démonstrations de leurs spécialités.

Du samedi 9 au vendredi 15 avril

Toute la semaine, retrouvez la gastronomie cannoise dans plus de 50 restaurants partenaires.



SPECTACLE SIESTE MUSICALE

Mercoledì 13 aprile 2022 ore 15

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION LES 100 ANS DU RACING CLUB DE CANNES

Fino al 25 aprile 2022

Horaire: De 9h à 12h et de 14h à 17h

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

VERS LE SPECTRE, SPETTACOLO

Venerdì 8 aprile 2022 dalle 20 alle 22.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



LA NAISSANCE DE L’ALPHABET, ESPOSIZIONE

Fino al 7 maggio 2022

Orari di apertura il martedì dalle 14 alle 18. Il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Médiathèque André Verdet

5 Boulevard de la Colle Belle



Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



ISOLA

VERTICALE ISOLA 2000

Sabato 9 aprile 2022.

8ème Challenge de ski-alpinisme 06

Isola 2000



LE BROC

LE LOUP EST REVENU! SPETTACOLO

Sabato 9 aprile 2022

Orari di rappresentazione alle 16.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

EXPOSITION DE GILBERT MORALES

Fino al 9 aprile 2022

ogni giorno dalle 9 alle 17.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

Séance cinéma commentée par Fabrice Ceccherini

Venerdì 8 aprile 2022 ore 19

8 avenue Boyer



Spectacle Musical « Si Sacha Guitry vous était conté… »

Sabato 9 aprile 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 7 aprile 2022 ore 10

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 7 aprile 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 7 aprile 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 7 aprile 2022 ore 15

Venerdì 8 aprile 2022 ore 15

Sabato 9 aprile 2022 ore 15

Domenica 10 aprile 2022 ore 15

Martedì 12 aprile 2022 ore 15

Mercoledì 13 aprile 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 8 aprile 2022 ore 10

Lunedì 11 aprile 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 8 aprile 2022 ore 10

Martedì 12 aprile 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 8 aprile 2022 ore 10,30

Martedì 12 aprile 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 11 aprile 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 12 aprile 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin du Royal Westminster

Jardin de palace de la Belle Epoque

Mercoledì 13 aprile 2022 ore 10,30

Promenade du Soleil 1510



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 13 aprile 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition « Fanjio Art » |

Fino al 4 maggio 2022

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



MONACO

Sacha Guitry Intime

Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 alle 20.30, domenica 10 aprile 2022 alle 16.30

"Sacha Guitry Intime" di e con Anthéa Sogno

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Le elucubrazioni di un uomo all'improvviso colpito dalla grazia

Giovedì 7 aprile 2022 alle 20.30

"Le elucubrazioni di un uomo all'improvviso colpito dalla grazia" di e con Edouard Baer, accompagnato da Christophe Meynet o Jack Souvant, Pat e Tito

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto sinfonico

Venerdì 8 aprile 2022 alle 20

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Maria João Pires, pianoforte. In programma: Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart e Robert Schumann

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Orizzonti di Gloria

Domenica 10 aprile 2022, alle 15

Tutta l'Arte del Cinema - Proiezione fuori sede - proiezione del film "Orizzonti di Gloria" di Stanley Kubrick (1957) a cura dell'Istituto Audiovisivo di Monaco

Beaulieu



Una sera di gala

Martedì 12 aprile 2022 alle 20.30

"Una sera di gala" di e con Vincent Dedienne e Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine e Anaïs Harté

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Mostra La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I

Fino a domenica 10 aprile 2022, dal martedì alla domenica dalle 13 alle 19

Mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I: "La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I".

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Da sabato 19 marzo a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

LE LADIES COMEDY! SPETTACOLO

Venerdì 8 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME SOUDAIN FRAPPÉ PAR LA GRÂCE, SPETTACOLO

Da venerdì 8 a sabato 9 aprile 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20. Il sabato alle 15 e alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



NICE ART – SALON D’ART CONTEMPORAIN, SALONE

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2022.

Acropolis Expositions

Parvis de l'Europe



SHEN YUN, SPETTACOLO

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20. Il sabato alle 15 e alle 20. Il domenica alle 14.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



ET PENDANT CE TEMPS… SIMONE VEILLE, TEATRO

Sabato 9 aprile 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LE PARADIS C’EST D’ENFER, SPETTACOLO

Domenica 10 aprile 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 10 aprile 2022 ORE 15,30

Eglise Notre-Dame Auxiliatrice

36 Place Don Bosco



AFTERWORK #9, CONCERTO

Da martedì 12 a mercoledì 13 aprile 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Caves Bianchi

7 rue Raoul Bosio



CE QUE NOUS AVONS PERDU DANS LE FEU - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



NELSON PERNISCO - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



BEN SAINT-MAXENT NO MORE PARTIES IN LA, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 APRILE 2022

Mercoledì e sabato dalle 15 alle 18.30, altri giorni su appuntamento:

Maison Abandonnée [Villa Cameline]

43, avenue Monplaisir



NATURE EN VILLE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE, ESPOSIZIONE

Fino al 21 aprile 2022

Aperto tutti i giorni dell'anno 9.30 - 19.30

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



MARC CHAGALL, DANS LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE - EXPOSITION

Fino al 25 Aprile 2022

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



ISA MELSHEIMER, ESPOSIZIONE

Fino all'8 maggio 2022

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LA MORT N’EST PAS UNE FIN

ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura :

Museo aperto tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10 alle 17 dal 1 novembre al 30 aprile.

Dalle 10 alle 18 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



MIRKINE PAR MIRKINE : PHOTOGRAPHES DE CINÉMA ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



MOKO MAD’MOISELLE – AMOREGRAFIA, ESPOSIZIONE

Fino al 29 maggio 2022.

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni tranne il lunedì

Il museo: dalle 10 alle 18

La galleria: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



“LAXMI, LE 3E GENRE EN INDE VU PAR ANITA KHEMKA”, ESPOSIZIONE

Fino al 30 maggio 2022

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il martedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza presenta una nuova mostra su Hàm Nghi (1871-1944), il "Principe di Annam", il primo artista vietnamita formato da pittori e scultori francesi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE “LES MÉCANISMES PSYCHIQUES DU PLAISIR”, CONFERENZA

Mercoledì 13 aprile 2022 alle 18.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh