Si chiama “Cannes” il secchiello glamour di BPrime

Per l’estate 2022 BPrime interpreta nella sua personalissima chiave color la bucket bag per dar vita al modello “Cannes”, accessorio must have di stagione.

Funzionale e femminile, il secchiello “Cannes” richiama un’estetica vintage che BPrime rielabora in chiave contemporanea, per esprimere allegria e vitalità caratterizzate della modernità dell’iconico Cube, tessuto termoformato di BPrime, capace di regalare un singolare effetto matelassè.

Dotato di tracolla regolabile e removibile in pelle nera, “Cannes” si sviluppa in due dimensioni, grande e mini, per accompagnare ogni stile con un accessorio glamour, ironico ed allegro, disponibile in un ampio bouquet di nuance che abbracciano quelle delicate e leggere, come brulè, alchimia e pampas, quelle pop e vitaminiche come jazz, zucca, cosmopolitan e smeraldo, fino ai più classici nero e rum, adattandosi a tutte le esigenze.