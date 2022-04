F1, Gp Australia: Verstappen-Leclerc su filo, i bookie puntano su un'altra doppietta Ferrari

La corsa al primo posto è ancora una questione tra Max Verstappen e Charles Leclerc, ma per la Ferrari c'è anche un'altra doppietta da inseguire. A poche ore dalle prime prove libere del Gp d'Australia, terzo appuntamento della Formula 1 2022, i bookmaker confermano in prima linea l'olandese e il monegasco, con il primo di pochissimo avanti nelle scommesse sul vincente: il bis dopo l'Arabia Saudita è a 2,11 su Planetwin365, con il ferrarista subito dietro a 2,35, e le stesse quote sono offerte anche per la caccia alla pole position. Buone per il momento le possibilità di vedere ancora i due piloti della Rossa sul podio, obiettivo a 1,32 per Leclerc e a 1,72 per Carlos Sainz. Lo spagnolo, intanto, punta alla sua prima vittoria con la Scuderia di Maranello, un colpo che in questo caso pagherebbe 8,00. Snobbato ancora una volta Lewis Hamilton: in attesa degli attesi miglioramenti in pista, il pilota Mercedes è lontanissimo a 16,00, preceduto dall'altro driver della Red Bull, Sergio Perez (14,00). Nelle scommesse sul mondiale, intanto, i bookie confermano il sorpasso di Verstappen su Leclerc, e danno il campione del mondo a 1,85. Rispetto a due settimane fa, però, la quota sul monegasco è stata ulteriormente abbassata, e dal 2,50 post Arabia Saudita è ora a 2,30. La Ferrari guida invece le previsioni sul titolo costruttori, dove è a 1,80 davanti a Red Bull (2,30) e Mercedes (8,00).