Ligue 1: Nizza e Monaco, l’Europa a portata di mano

Il Marsiglia tenta la “fuga” per assicurarsi il secondo posto in classifica e l’accesso alla Champions.

Alle spalle dei foceni impazza la battaglia per assicurarsi un “posto in Europa”: Rennes, Strasburgo e Nizza sembrano le meglio piazzate, ma anche Monaco, Nantes, Lille e Lione possono ancora dire la loro.

In fondo alla classifica, a 8 turni dal termine, Bordeaux e Metz chiudono la classifica con un ritardo di 4 punti sul Saint Etienne. Poi, in un piccolo spazio di altri 4 punti Clermont, Lorient, Troyes ed Angers.

Questa sera si disputano le gare di Europa e Conference League con due francesi impegnate.

Europa League

West Ham - Lione

Conference League

Marsiglia – Paok

L’incontro di ritorno è previsto per il 14 aprile 2022.

Domani, venerdì 8 aprile, torna il campionato con la trentunesima giornata che prevede un anticipo da brividi: Lorient – Saint Etienne, due formazioni blasonate che sono in piena lotta per evitare le ultime tre piazze.

Sabato 9 aprile , invece, poco pathos, almeno sulla carta con Reims – Rennes e Clermont – Paris Saint Germain, sulla carta le due formazioni ospiti sono favorite.