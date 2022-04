Celebrazioni delle Palme: gli orari delle Messe nella Diocesi di Nizza

La “Domenica delle Palme” è quella della benedizione, nelle chiese, dei rametti di ulivo o delle foglie di palma intrecciate, a seconda della tradizione.

Al fondo di questo articolo è inserito l’orario delle “Messe dei Rameaux” che verranno celebrate sabato 9 aprile e domenica 10 aprile 2022 nella diocesi di Nizza.

Nel cristianesimo, cita Wikipedia, la domenica delle palme è la domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma; la folla, radunata dalle voci dell'arrivo di Gesù, stese a terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi intorno, e agitandoli festosamente gli rendevano onore.

La ricorrenza è osservata da cattolici, ortodossi e protestanti.

Nella forma ordinaria del rito romano essa è detta anche domenica De Passione Domini (della passione del Signore). Nella forma straordinaria la domenica di passione si celebra una settimana prima, perciò la Domenica delle palme è detta anche "seconda domenica di passione".

Generalmente i fedeli portano a casa i rametti di ulivo e di palma benedetti, per conservarli quali simbolo di pace, scambiandone parte con parenti e persone amiche. In alcune regioni, si usa che il capofamiglia utilizzi un rametto, intinto nell'acqua benedetta durante la veglia pasquale, per benedire la tavola imbandita nel giorno di Pasqua.

In molte zone d'Italia, con le foglie di palma intrecciate vengono realizzate piccole e grandi confezioni addobbate, tradizione molto forte in Sicilia e che si è estesa poi in tutta Italia e nella Francia del Sud, che vengono scambiate fra i fedeli in segno di pace.