Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Sulle strade dei campioni (Foto)

Quella che ci propone oggi Danilo Radaelli è una sua vera e propria performance.

In sella alla sua bicicletta ha percorso alcune delle strade “mitiche” del ciclismo nizzardo, vie che sono state protagoniste del Tour de France e della Paris - Nice.

Ci conduce così per mano, pedalata dopo pedalata, fin sul Col de Nice poi all’Escarène ed al “mitico” villaggio di Lucéram, celebre per i presepi.

Il tour prosegue poi fino in cima al Colle Saint-Roch per poi scendere a Lantosque ed alle Gole de la Vésubie.

Un percorso che con una bicicletta assistita è alla portata di molti e che è affascinante, anche se percorso non alla velocità stratosferica dei ciclisti professionisti, ma gustando, curva dopo curva, il paesaggio incredibile che l’arrière pays sa regalare.