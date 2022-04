A luglio tornerà il Nice Jazz Festival: il programma

Ne è passato di tempo! Il primo Nice Jazz Festival risale al 1948: i partecipanti a quell’edizione erano di primo piano: Louis Armstrong, Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, Rex Stewart.

Dal 15 al 19 luglio 2022 , il Nice Jazz Festival torna dopo che l’anno scorso dovette accontentarsi di un’edizione ridotta ad una sola scena e nel 2020, addirittura, venne annullato.

Saranno nuovamente due i palcoscenici che ospiteranno i concerti, quello di Place Massena con 6.500 posti e quello del Théâtre de Verdure con 2.500 posti. Il festival 2022 si articolerà su 5 serate con la partecipazione di 30 gruppi e spettacoli in simultanea sui due palcoscenici.

Innovativo anche il poster che “lancia” il festival con l’incontro grafico tra il Mediterraneo, alcuni strumenti jazz e diversi colori.

Quest’anno il Jazz Off, che sarà gratuito, si svolgerà sulla Colline du Château dal 6 al 10 luglio in due spazi diversi: nell’area antistante la Cattedrale e sulla terrazza Nietzche. Tornerà pure in dodici località della città metropolitana: Belvédère, Saint Martin de Vésubie, Bollène Vésubie, Gilette, Drap, Saint Laurent du Var, Saint Etienne de Tinée, Colmiane Valdeblore, Clans, Saint Martin du Var, Castagniers, Châteauneuf Villevieille.

Questo il programma delle 5 serate

Venerdì 15 luglio 2022

Emile Parisien Sextet « Louise » Feat. Theo Croker - Scène Théâtre de Verdure – Ore 19,30

Lady Blackbird - Scène Massena – Ore 20

Nduduzo Makhathini - Scène Théâtre de Verdure – Ore 20,45

Curtis Harding - Scène Massena – ore 21,15

Christian Mcbride & Inside Straight - Scène Théâtre de Verdure – Ore 22,30

Ibrahim Maalouf « Capacity to Love » - Scène Massena – Ore 23



Sabato 16 luglio 2022

Gabi Hartmann - Scène Théâtre de Verdure – ore 19,30

The Brooks - Scène Massena – Ore 20

Samy Thiebault « Awé! » - Scène Théâtre de Verdure – Ore 20,45

Fatoumata Diawara - Scène Massena – Ore 21,15

Kenny Barron Trio - Scène Théâtre de Verdure – Ore 22,30

Clara Luciani - Scène Massena – Ore 23



Domenica 17 luglio 2022

Emmet Cohen - Scène Théâtre de Verdure – ore 19,30

Hypnotic Brass Ensemble - Scène Massena – Ore 20

Anne Paceo « S.H.A.M.A.N.E.S » - Scène Théâtre de Verdure – Ore 20,45

Deluxe - Scène Massena – Ore 21,15

Avishai Cohen Trio - Scène Théâtre de Verdure – Ore 22,30

Parcels - Scène Massena – Ore 23



Lunedì 18 luglio 2022

Yessai Karapetian – Rising Stars Jazz Award Winner - Scène Théâtre de Verdure – Ore 19,30

Lous and The Yakuza - Scène Massena – Ore 20

Gerald Clayton Trio - Scène Théâtre de Verdure – 20,45

Celeste - Scène Massena – Ore 21,15

Melody Gardot - Scène Théâtre de Verdure – Ore 22,30

H.E.R. - Scène Massena – Ore 23



Martedì 19 luglio 2022

Samara Joy - Scène Théâtre de Verdure – Ore 19,30

Cimafunk - Scène Massena – Ore 20

Michel Portal Mp85 - Scène Théâtre de Verdure – 20h45

Marcus Miller - Scène Massena – Ore 21,15

Youn Sun Nah Quartet - Scène Théâtre de Verdure – Ore 22,30

Iggy Pop - Scène Massena – Ore 23