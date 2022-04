Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 12 aprile , in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.



Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 12 aprile 2022 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille. Il tema sarà “Provence et Pays niçois entre culture et tradition”: tre autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.



Si tratta di





La Provence. Culture & traditions di Pierrette Chauvin - Éditions Au Pays rêvé

Non si può parlare di Provenza senza risalire alle origini dell'umanità. Il ritrovamento di tracce lasciate in alcuni siti testimonia la storia della Provenza dalla preistoria e l'evoluzione dell'uomo nel corso dei secoli fino ai giorni nostri. Molte popolazioni vi hanno vissuto, rendendola ricca attraverso la diversità delle tradizioni. Le sue specificità linguistiche ne fanno una regione con culture diverse. La sua diversità geografica sottolinea un territorio come nessun altro.







La cuisine du Haut-Pays niçois di Pascal Colletta - Éditions Mémoires Millénaires

Sono interessate otto valli, numerosi i paesi attraversati, tante le pagine tematiche e culturali, più di settanta le ricette: ecco il libro di riferimento sulla cucina dell'Haut-Pays niçois. Grazie al lavoro di raccolta degli autori con un gran numero di appassionati di cucina, vengono aggiornate le ricette semplici e anti spreco. Tra patrimonio e identità, questo libro affronta tutti i segreti dell'Haut-Pays: un savoir-vivre da condividere e tesori culinari da gustare!







Le Pays niçois. Vies d’hier & d’aujourd’hui di Jean Emelina - Éditions Baie des Anges

Questo libro è una testimonianza della vita nel Pays Niçois all'inizio e alla metà del XX secolo, nonché della trasformazione che ne è seguita. L'autore fornisce una descrizione meticolosa della vita quotidiana, delle sue difficoltà e del rapporto con la natura. Incentrate su Malaussene, la città natale dell'autore, queste evocazioni si estendono a molti paesi nizzardo. Ricordi, riflessioni, ritratti, confidenze e informazioni molto documentate si mescolano e si susseguono. In appendice sono presentati oggetti di uso quotidiano del passato e un glossario delle parole usate nel libro. Un libro che si pone quale obiettivo la tutela e la memoria del patrimonio di Nizza.



Prossimo appuntamento: martedì 10 naggio 2022 ore 18

L’ingresso é libero, é obbligatorio indossare la mascherina e rispettare i gesti barriera.



La Bibliothèque Raoul Mille si trova nel quartiere Liberation, in avenue Malausséna 33.