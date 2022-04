Ligue 1: il Nizza perde a Lens, la Champions si allontana.

La novità che la trentunesima giornata consegna alla “storia” del torneo 2021/2022 è il sorpasso operato da Mbappe, attaccante del Paris Saint Germain, che, grazie alla tripletta inflitta al Clermont, balza in testa alla classifica dei cannonieri.

Il centravanti del PSG che pare destinato ad indossare, il prossimo anno, la maglia del Real Madrid dopo un inizio in sordina sta ora sottolineando a suon di goal la sua classe.

Vince il Paris Saint Germain e vince anche il Rennes in casa del Reims: la lotta per conquistare un posto in Champions (sono tre quelli che toccano alla Francia) si fa sempre più accesa e vivace.

Il Nizza ha subito una pesante sconfitta a Lens e vede allontanarsi la Champions, i rossoneri sono stati raggiunti in classifica dallo Strasburgo che ha pareggiato col Lione.

Vola il Marsiglia che fa suo il derby col Montpellier inanellando la quarta vittoria consecutiva.

Ieri si è giocata una gara estremamente importante per la lotta per non retrocedere: lo scontro diretto tra Bordeaux e Metz ha visto prevalere i padroni di casa che abbondano così l’ultimo posto in classifica e si avvicinano al Saint Etienne pesantemente battuto, a sua volta, dal Lorient.

Importante vittoria interna per il Monaco che coglie i tre punti superando un Troyes sempre più in difficoltà: per i biancorossi si tratta della terza vittoria consecutiva.

Fuori da tutti i giochi, sottolineano la propria aurea mediocritas, con un bel pareggio, Brest e Nantes.

L’Angers “raccoglie” un punto col Lille e aggiunge un altro tassello ad una classifica che non è certo ricca di punti.

Giovedì prossimo , 14 aprile, le due squadre francesi ancora in lizza nelle coppe europee cercheranno di proseguire nella loro avventura disputando gli incontri di ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League.

Europa League

Lione - West Ham (1 a 1 all’andata).

Conference League

Paok - Marsiglia (i francesi si sono aggiudicati per 2 a 1 l’incontro di andata).

La trentaduesima giornata del campionato di Ligue 1 vivrà il suo anticipo venerdì 15 aprile con Rennes – Monaco, una gara di cartello, con i padroni di casa che stanno vivendo un momento magico contraddistinto da una lunga serie positiva alle spalle, cosìcome gli ospiti.

Sabato 16 aprile oltre a Saint Etienne – Brest è in programma un incontro che vede impegnate Lille e Lens con le due squadre che si giocano un bel pezzo di Europa.