La Primavera ad Antibes è la festa con le Marching Band, musica, animazione e colori in città

Per celebrare la primavera, Antibes Juan-les-Pins, capitale del jazz, si sta preparando a diventare una sorta di New Orleans. È tempo di festeggiare con le scintillanti Marching Band che sfilano per le strade e per il luoghi di Antibes e Juan-les-Pins davanti a migliaia di spettatori



Una banda di ottoni di una quindicina di musicisti che suonano musica esigente, generosa, esaltata e contagiosa, dove il jazz si ubriaca di funk e hip-hop, dove lo spirito di New Orleans è sempre presente.

Fonk'Farons Semplice energia di strada allo stato puro. Coltivando la libertà di mobilità e istinto, l'obiettivo dei Fonk'Farons la contagiosa incuria nell'energia vitale delle loro composizioni. Un repertorio multiculturale, sempre danzante, davanti a un pubblico entusiasta..

Po'Boys Immergiti nell'universo e nel patrimonio storico e musicale del Louisiana con un mix di swing, funk, soul e ritmi Afro-caraibici. Sempre sapientemente ed elegantemente vestito, il I Po'Boys eseguono un repertorio dei vari stili musicali che noi può ascoltare lì, tra musica tradizionale e composizioni originale.

Banda di ottoni Zygos Una “brass band” e i suoi ballerini hip-hop, lo spirito di un jazz festoso carnevali, martedì grasso, indiani neri di New Orleans e sfilate di “seconda linea”. Una musica senza complessi, fatta per divertirsi, ballare e oscillare. Hanno fatto dell'improvvisazione un motto, adattamento e adeguatezza di una religione.

Banda di ottoni di Skokia La Skokiaan Brass Band esplora avidamente l'universo bande di ottoni ribollenti da New Orleans e la sua processione di jazz, "seconda linea", funk e ritmi afro-caraibici attraverso un repertorio che unisce composizioni originali e classiche di la canzone francese. Il groove è efficace, il respiro della Brass Band Rimuove istantaneamente la tristezza e la fatica. Buone sensazioni!!!

BiGuiZi La fanfara BiGuiZi fa parte della saga jazz "made in New Orleans”, dai tempi delle prime bande di ottoni alla “seconda linee” che sono in aumento oggi. Una banda di ottoni multigenerazionale e multiinfluenzale i cui due principali pensatori sono Epicure e Louis Armstrong.

Warm Up Jazz Band Musicisti con carriere molto eclettiche (hanno accompagnato sia Ibrahim Maalouf che Kool & the Gang, George Benson, Lucky Peterson o Marcus Miller) riprendono con passione i grandi vessilli dei ruggenti anni Venti, rappresentati in particolare da Louis Armstrong, Sidney Bechet o Claude Lutero. Un'orchestra di jazz tradizionale, popolare e festoso che invita alla condivisione.

R-SAJ Band (Rocksteady Ska Acoustic Jazz) Un sassofonista, un trombettista, un percussionista, a contrabbassista, chitarrista e batterista, giudizioso ed esplosivo mix di ska e jazz: voilà! La banda RSAJ arrangia a suo modo eccellente gli standard del jazz su ritmi di Caraibici, (meringa, rocksteady, calypso…), senza dimenticare ovviamente il grandi classici del jazz di New Orleans. Una vera gioia!

Dal 16 al 18 aprile con animazioni in tutta la città con parate di oltre 2 ore.

Info su Site officiel d'Antibes Juan-les-Pins (antibes-juanlespins.com)