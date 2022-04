Le Vele Alassio: il programma di questa settimana

Dopo due anni di assenza forzata, Le Vele Alassio tornano ad aprire le

loro porte per Pasqua con quattro grandi eventi che anticipano

un'entusiasmante stagione estiva!

La voglia di festeggiare non manca ed il periodo di stop è servito a

migliorare sempre più il club ed i format dei vari eventi.



Venerdì, sabato e domenica le serate avranno inizio alle ore 23:00 e

saranno open format con gli storici resident djs Francis Key e Giorgio

V. e con la partecipazione dell'animazione firmata Visionair Events.



Il lunedì di Pasquetta andrà in scena il party Change Your Mind con

orario in daytime dalle ore 15:00! Non mancheranno le vibes ibizenche

con gli special guests djs internazionali: Dennis Cruz, Eddy M e Luca

Donzelli direttamente dai migliori club di Ibiza e non solo!



Accompagnati dai resident djs YOUniverse e Nicola Gavino, già affermati nel panorama nazionale della musica elettronica e pronti a spopolare anche all'estero!



Il patron Niccolò Fiori insieme al suo staff non vede l'ora di aprire le

porte del suo regno e a farvi divertire ed emozionare in perfetto stile

Le Vele Alassio!

Qua di seguito il programma dettagliato di questa settimana:



Le Vele Alassio Exclusive Easter Parties 15 / 16 / 17 April 2022



We are ready to party!!

Let's dream together with our summer 2022 preview!

Can't wait to have our friends with us!



15 / 16 / 17 April 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

EXCLUSIVE EASTER PARTIES



Music by Francis Key / Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1Gux2tZD1







Change Your Mind Daytime Party Monday 18th April 2022



Monday 18th April 2022

From 3pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime Party



LINE UP

Dennis Cruz

Eddy M

Luca Donzelli

YOUniverse

Nicola Gavino



LE VELE EASTER PICNIC

Catering by Borghi Ricevimenti



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



IN PARTNERSHIP WITH

SuperNatural



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/ChangeYourMindParty



Evento Facebook:

https://fb.me/e/3irnLXSER







INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721