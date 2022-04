F1, Leclerc si invola: staccato Verstappen nelle quote mondiali, Ferrari favorita anche per Imola

Seconda vittoria per Charles Leclerc, secondo ritiro per Max Verstappen. Il Gp d'Australia marca una prima differenza pesante nella classifica del mondiale di Formula 1, dove il pilota della Ferrari si invola a 71 contro i 25 dell'olandese. La gara dominata a Melbourne porta anche a un taglio netto nella quota del monegasco, passato da 2,30 a 1,55 nelle quote per il titolo su Planetwin365. Rialzo significativo, invece, per il driver della Red Bull, ora a 3,00 (da 1,85), con Lewis Hamilton che resiste al terzo posto, a 9 volte la posta. Paga invece l'uscita di scena Carlos Sainz, ora a 23,00 davanti a George Russell (33,00) e Sergio Perez (46,00). Sale intanto l'attesa per il Gp di Imola, al quale la scuderia di Maranello si presenterà da grande favorita. In attesa dei primi riscontri dalla pista, Leclerc è favorito anche per la gara del 24 aprile, a 2,20, con Verstappen a 3,50 e Sainz terzo a 11,00.