Ligue 1: Rennes - Monaco e Nizza – Lorient: quale sorpresa nell’uovo di Pasqua?

Il Monaco affronterà il Rennes in un incontro decisivo per le coppe europee (foto tratta dal sito dell'AS Monaco)

La classifica si consegna alla trentaduesima giornata di campionato con una situazione in testa, al momento, particolarmente definita.

Il Paris Saint Germain ha un margine di 12 punti sul Marsiglia (sono ancora in palio 21 punti) e 14 sul Rennes, mentre alle spalle “lottano” per un posto in Europa almeno 5 squadre racchiuse in un fazzoletto di altrettanti punti: Strasburgo, Nizza, Monaco, Lille e Lens.

In coda il Metz è ultimo in solitaria, preceduto di 3 punti dal Bordeaux e di 4 dal Saint Etienne. A tremare anche Clermont, Lorient e Troyes.



Con tante squadre impegnate al vertice e in coda, il torneo presenta molti scontri interessanti e praticamente ogni gara è importante per il prosieguo del torneo.



Nella classifica cannonieri, Mbappe del Paris Saint Germain è solo in testa con 20 reti (2 su rigore) seguito, a quota 18 reti, dalla coppia formata da Terrier del Rennes (1 rete su rigore) e da Ben Yedder del Monaco (7 reti su rigore).



Si giocano oggi i quarti di finale delle coppe europee nelle quali ancora figurano squadre francesi.

Europa League

Lione - West Ham (1 a 1 all’andata).

Conference League

Paok - Marsiglia (i francesi si sono aggiudicati per 2 a 1 l’incontro di andata).

La trentaduesima giornata del campionato di Ligue 1 vivrà il suo anticipo domani, venerdì 15 aprile , con Rennes – Monaco, una gara di cartello, con i padroni di casa che stanno vivendo un momento magico contraddistinto da una lunga serie positiva alle spalle, così come gli ospiti. Sarà una gara da tripla con entrambe le formazioni fortemente motivate: per il Rennes è in gioco la Champions, per il Monaco i posti che valgono Europa League e Conference League.



Sabato 16 aprile oltre a Saint Etienne – Brest è in programma un incontro che vede impegnate Lille e Lens: una sorta di ultima chiamata tra formazioni che non hanno ancora perso tutte le speranze di recuperare un posto nelle coppe europee



Domenica 17 aprile , giorno di Pasqua, verranno disputate tutte le altre gare.

All’ora di pranzo il Nizza ospiterà il Lorient in un testa coda con entrambe le squadre a caccia dei tre punti: per il Nizza, che non vince da quattro turni, è imperativo conquistare i 3 punti, ma il Lorient, che si trova a soli 4 punti dalla terz’ultima, cercherà di portare a casa almeno un punto.