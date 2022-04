Pasqua e Pasquetta a Vence, un ricco programma

La tradizione provenzale e l'arte di vivere à la vençoise saranno sotto i riflettori per tutto il fine settimana per celebrare le festività pasquali e il 100° anniversario della prima incoronazione della regina di Vence.

Le manifestazioni pasquali si adattano e si innovano rimanendo fedeli alla loro vocazione originaria: promuovere le tradizioni provenzali tra le quali “brilla” il Grand Corso fiorito, specchio della tradizione floreale di Vence.

Vero gioiello provenzale per la sua cultura del patrimonio e il modo tutto particolare di vivere l’arte, la città di Vence propone un vario programma che dà spazio all’abilità dei propri artigiani.

Per l’edizione 2022, che torna dopo due anni di Covid, il fine settimana sarà l'occasione per recarsi in una cittadina gioiosa e giocosa, con le vie occupate dai produttori locali, con diverse opportunità gastronomiche e la possibilità di visitare le aziende agricole ed anche concedersi una visita guidata al villaggio.

Novità di quest’anno sarà la possibilità, domenica 17 e lunedì 18 aprile, di partecipare a "La fabrique à corso fleur", che dà la possibilità di ornare con fiori le biciclette o gli scooter per partecipare direttamente alla sfilata della quale saranno parte ballerini e bande di ottoni nella giornata di lunedì 18 aprile alle 14,30.

Da segnalare

Sabato 16 aprile

Ore 15 - spettacolo di danza popolare con la “Roudelet Felibren” di Château Gombert

Domenica 17 aprile

Ore 9,30 - Sfilata con i costumi tradizionali in omaggio ai famosi provenzali, partenza da Place Grand Jardin

Ore 11 - Messa in Cattedrale

Ore 12 - La Danse de la Souche con l'incoronazione della Regina di Vence



Il programma integrale é inserito al fondo di questo articolo