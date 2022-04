Cannes strizza l'occhio alle famiglie con tante proposte per i ragazzi

L'opportunità di moltiplicare le attività in famiglia è al centro della proposta di Cannes per i mesi che precedono l'estate: traversata per l'Ile Sainte-Marguerite, noleggio di bici elettriche, prendere il trenino o anche alcune attività di sport acquatici, la scelta non manca.

Ad esempio per ogni adulto che sceglie l'escursione all'Ile Sainte-Marguerite viene omaggiato un biglietto per un ragazzo under 12, così come per il noleggio delle bici con la stessa formula relativa alle ore di locazione, mentre tutti i musei della città sono gratuiti per gli under 18.

Le info sono su https://www.cannesnow.com/

Cannes offre poi oltre alle note sistemazioni in lussuosi hotel sulla Croisette, tante possibilità di pernotto, ma sopratutto propone alcune esclusività come conoscere la città con un Greeter, cioè un residente che ti fa vedere quello che di solito non ti fa vedere nessuno.