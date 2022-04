Ufficializzata la partnership tra Funecap Groupe e Altair Funeral. Nasce il più grande gruppo pan-europeo nel settore funebre

Funecap Groupe e Altair Funeral sono lieti di annunciare la finalizzazione della loro partnership. L'unione delle due Società condotte dagli imprenditori Xavier Thoumieux e Thierry Gisserot in Francia e Paolo Zanghieri in Italia segna la creazione del primo Gruppo pan-europeo nel settore dei servizi e delle infrastrutture funebri guidato dai tre imprenditori con il sostegno di Latour Capital e Charterhouse Capital Partners.

Funecap Groupe è presente in Francia e in Belgio con oltre 50 impianti crematori, 300 case funerarie, 700 agenzie funebri e una posizione di leadership nel settore delle assicurazioni funebri. Altair Funeral è il leader italiano nella gestione di crematori e cimiteri con oltre 35 siti. Il Gruppo appena creato ha un fatturato di 450 milioni di € e serve oltre 300 mila famiglie all'anno.

Il Gruppo continuerà ad operare animato dal forte spirito imprenditoriale e dalla visione a lungo termine che i tre fondatori condividono. L'obiettivo è quello di continuare a crescere in tutta Europa, riunendo in un progetto operativo e di investimento di capitali gli imprenditori locali più dinamici nel mercato funebre per fornire i più alti standard di servizio e le migliori infrastrutture alle famiglie.

Il gruppo mira a gestire più di 500 infrastrutture funerarie di alta qualità in tutta Europa entro la fine dell'anno, tra cui di gran lunga il più grande portafoglio di crematori. Fedele ai suoi valori, il Gruppo continuerà a innovare nel settore dei servizi funebri per rispondere ai bisogni in evoluzione delle famiglie, investirà massicciamente per fornire infrastrutture altamente qualitative nell’ambito degli impianti crematori e delle case funerarie, e anticiperà le tendenze future attraverso lo sviluppo dei servizi digitali e la diffusione delle assicurazioni funebri.

Funecap Groupe è stata assistita da Freshfields, Mayer Brown, New Deal Advisors, Simone Toricelli.

Altair Funeral è stata assistita da Houlihan Lokey e Biscozzi Nobili Associated.