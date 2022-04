Pasqua non ha un suo fiore particolare, ma ha un colore che la caratterizza: il colore della purezza, il bianco.

Al mercato di Cours Saleya, nei negozi dei fiorai, nelle vetrine come sui banchi dei negozi e lungo al Promenade du Paillon ci si imbatte in tanti fiori bianchi. Regalare o ricevere un fiore, in queste due giornate è sicuramente bene augurante mentre Nizza e la Costa Azzurra sono state prese d’assalto dai turisti e questo è un segnale positivo.

Ma le “cose” positive finiscono qui!

Pasqua del 2022 poteva essere diversa dalle due che l’hanno preceduta, poteva essere la Pasqua del ritorno alla “quasi” normalità, invece ci troviamo nel pieno di una guerra le cui immagini sconvolgono e raccontano di sofferenze, di morti, di stupri, di violenze.

Immagini che mostrano persone in lacrime, bambini disperati, case distrutte, voragini originate dalle bombe.

Hanno fatto la loro comparsa ordigni messi al bando e c’è chi minaccia l’utilizzo nel nucleare o delle armi chimiche.

Questa è la Pasqua che ci apprestiamo a trascorrere, una Pasqua che ci induce ad invocare la pace, a sperare in una tregua delle armi perché la ragione torni a prevalere sull’odio.

Il mondo sta vivendo, in questo momento, diverse guerre e molti conflitti locali: ne sono stati calcolati 600, Papa Francesco ha parlato di terza guerra mondiale a macchia di leopardo e ha ragione.

Mai come oggi, augurarsi “Buona Pasqua” significa affidarsi ai valori propri di questa festività, a quelli della Resurrezione e della pace, senza dimenticare, però, libertà, dignità, rispetto e umanità, purtroppo calpestate.

I responsabili di tante nefandezze di tutto dovranno rispondere, ma in attesa che i tribunali se ne occupino, per favore…pace!