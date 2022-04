“Origins – The Answer”: ecco la Trilogia di libri dell’etoile internazionale Lorena Baricalla

Finalmente la Trilogia completa che riunisce i 3 libri della saga di “Origins – The Answer” di Lorena Baricalla è ora pubblicata in una singola edizione su Amazon.

Per coloro che cercano il significato della vita in una visione universale questa è la lettura perfetta.

Infatti riunisce diversi temi di attuale rilevanza in questo momento storico.

L’autrice è riuscita a scrivere una storia dall’incredibile ricchezza, il che rende la Trilogia estremamente interessante. Ispirandosi agli antichi miti, Lorena Baricalla combina le antiche culture del nostro pianeta con il tempo e lo spazio, riflettendo una profonda visione dell’universo.

Un nuovo mondo, un nuovo approccio. Assolutamente da non mancare.

LA TRILOGIA di Origins - The Answer è un’avventurosa e spirituale saga epica sull’arco di 1.200.000 anni - fra passato, presente e futuro - che porta la Risposta al mistero dell’Origine dell’uomo.

Il vasto “world” di Origins - the Answer si basa sugli antichi testi mesopotamici - i più antichi del nostro pianeta – così come sulle più recenti teorie quantistiche.

L’avvincente trama poggia esclusivamente su fatti mitologici, storici e scientifici.

Nel “world” epico ed eroico di Origins - the Answer si muovono innumerevoli personaggi ed avvincenti protagonisti. Tutti i nomi dei personaggi e dei luoghi, nonché i termini utilizzati, sono reali e tratti dalle antiche tavolette mesopotamiche.

La stessa matrice è alla base delle 3 storie della Trilogia, le quali si sviluppano però in modo totalmente diverso ed autonomo come in 3 mondi paralleli. Questi sono consecutivi da un punto di vista temporale perché generati l’uno dall’altro ma convivono anche contemporaneamente in un cerchio infinito, là dove il tempo non esiste.

Origins I. “La Creazione dell’Uomo” trasporterà il lettore in una realtà terrena e corporea, mentre Origins II. “Alla ricerca del Regno dei Cieli” farà andare in dimensioni ove poggia solo la mente, fino a giungere in Origins III. “Il pianeta NI.BI.RU” ad un viaggio spirituale nell’anima e nell’Universo stesso.

La saga di Origins – The Answer può essere vista su più livelli ed in primo luogo mostra il suo aspetto più ludico ed avventuroso, ma quanti lo vorranno potranno entrare gradualmente in livelli molto più sottili di comprensione. Ogni fatto narrato è infatti legato a molteplici significati spirituali, esoterici e simbolici attraverso i quali il lettore potrà cogliere il profondo messaggio di Origins - The Answer.



LORENA BARICALLA Artista internazionale, Lorena Baricalla è l’icona artistica del progetto internazionale Origins - The Answer, principale performer e creatrice della saga.

Etoile e coreografa, cantante ed attrice è l’autrice dei libri della Trilogia che ha scritto nella sua città Monaco.

La personalità carismatica di Lorena Baricalla è l’anima di Origins - The Answer.

Rappresenta perfettamente nella storia il personaggio di Nin.Hur.Sag, la Grande Dea Madre.

Grazie alla sua unica visione creativa ed all’abilità di concretizzarla ha creato una avvincente saga epica con affascinanti personaggi.

5000 pagine di ricerca ed una profonda esplorazione personale del soggetto sono state necessarie per porre le basi del mondo di Origins - The Answer e dei libri della Trilogia.



I Libri della Trilogia sono parte di un progetto più ampio di entertainment della PromoArt Monte-Carlo Production creato da Lorena Baricalla e Tino Genovese che comprende un Live Movie Musical Show per grandi arene ed una Trilogia di film. L’idea globale del nuovo “world” di Origins - The Answer nasce dal profondo interesse che entrambi hanno per la filologia, la religione e la scienza.

Per avere la tua copia della Trilogia completa su Amazon:

https://www.amazon.com/dp/B09R3HR9FY