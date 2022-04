Torna la Sfilata di Moda di Beneficenza di Amber Lounge per il Gran Premio di Monaco

Amber Lounge ritorna con Gulf Oil International come title sponsor della sfilata di moda di beneficenza del Gran Premio di Monaco 2022.

L'evento annuale di fama mondiale riunisce il mondo della moda e degli sport motoristici con i piloti che scendono in pista sotto l'occhio vigile occhio dei media internazionali di tutto il mondo.

L'Amber Lounge Monaco Charity Fashion Show 2022 in associazione con Gulf Oil International è orgogliosa di collaborare ancora una volta con Caudwell Children come ente di beneficenza ufficiale. I fondi raccolti aiuteranno l'ente di beneficenza nella sua visione di avere un mondo in cui tutti i bambini disabili e le loro famiglie abbiano scelta, opportunità, dignità e comprensione.

L'Amber Lounge Charity Fashion Show è stato istituito nel 2006 sotto l'Alto Patronato di S.A.S. Il principe Alberto II di Monaco e ad oggi ha raccolto oltre 6,5 milioni di dollari per varie cause importanti. La collaborazione dinamica di Amber Lounge con Oribe Hair Care continua nel 2022, come sponsor ufficiale per la cura dei capelli. Oribe Hair Care, un marchio di lusso con sede a New York, è noto per le prestazioni dei prodotti migliori della categoria, il packaging pluripremiato e la formazione innovativa.

La moda Amber Lounge, in associazione con Gulf Oil International, unirà le forze con la Monte-Carlo Fashion Week e il Monaco Fashion Council (Chambre Monégasque de la Mode), per offrire un evento iconico, chiudendo la Monte-Carlo Fashion Week. Gulf Oil International presenterà in anteprima la Gulf Capsule Collection, insieme al ritorno di "Alter" di Pauline Ducruet che presenterà la loro collezione 2022. Arloe swimwear, un marchio di costumi da bagno di lusso eco-consapevole con sede in Svizzera, così come Gina Frias (eco couture) e Dea Madre presenteranno le loro collezioni. Le modelle glamour sfileranno in passerella con le calzature Daniele Giovani. I piloti del Motorsport saranno vestiti da Crisoni Monte-Carlo, specialista esperto nella sartoria dell'outfit perfetto, abiti appositamente realizzati e su misura.

Location: Amber Lounge Monaco, Grimaldi Forum, 10 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco



Time: 27th May 19.00 – 04.00 Amber Lounge Fashion, Dining & After Party

29th May 23.00 – 04.00 Amber Lounge After Party



For more information: http://www.amber-lounge.com/monaco

To book: +33 7 88 84 67 01 or monaco@amber-lounge.com