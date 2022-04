Ligue 1: Monaco e Nizza, due vittorie nell’uovo di Pasqua…e mercoledì è derby!

Non poteva rivelarsi una Pasqua migliore per le due squadre della Costa Azzurra che, alla vigilia del turno infrasettimanale, colgono la vittoria e compiono un importante balzo in classifica.

Il Monaco, questa volta per nulla timoroso, è andato a vincere a Rennes, contro la formazione che pareva essere la più in forma del momento con una serie impressionante di incontri utili. La vittoria dei rosso-bianchi in casa di una diretta avversaria nella lotta per un posto in Europa è importante.

Altrettanto importante il ritorno alla vittoria per il Nizza che, grazie a due reti di Delort, supera il Lorient e si porta a due sole distanze dal Rennes che occupa il terzo posto in classifica che vale la Champions.

Potrebbe mancare pochissimo al Paris Saint Germain per festeggiare la conquista del titolo: la vittoria serale contro il Marsiglia vale il doippio e porta infatti a 15 i punti di vantaggio a 6 giornate dal termine del torneo.

Dà l’addio ad ogni sogno di gloria il Lille, campione di Francia, sconfitto in casa propria dal Lens, mentre rallentano la marcia altre tre compagini di medio/alta classifica.

Pareggiano infatti il Montpellier col Reims, il Nantes con l’Angers e lo Strasburgo a Troyes.

Per quanto riguarda la zona bassa della classifica pareggia il Metz col Clermont, mentre ottiene un’importantissima vittoria il Saint Etienne sul Brest.

Goleada del Lione a spese del “povero “Bordeaux, penultimo in classifica.