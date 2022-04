Tsitsipas fa doppietta al Rolex Monte-Carlo Masters

Il 23enne Stefanos Tsitsipas ha scritto a nuova pagina nella storia dei Rolex Monte-Carlo Masters. Il greco, testa di serie N°3 e N°5 nel mondo, è entrato nella cerchia ristretta dei doppi vincitori del torneo vincendo il 2° titolo consecutivo sulla Corte Ranieri III.

Stefanos Tsitsipas ha vinto in due set (6-3 7-6) in finale contro il fantastico Alejandro Davidovich Fokina che, a 22 anni, stava giocando la sua prima finale ATP in assoluto.

Stefanos Tsitsipas ha sottolineato del suo avversario: "Hai un brillante futuro davanti a te. Ricordo la mia prima finale ATP Masters 1000. Non è mai facile. Ti auguro il meglio per il futuro”.

Nonostante la sconfitta, Alejandro Davidovich Fokina era esausto ma felice. “È stata un'esperienza incredibile. Ho amato ogni giorno trascorso qui, ho vinto big big match, non so come dirlo. Sono così stanco, non riesco a trovare le mie parole".

Il greco stava giocando la sua 19° finale nell'ATP Tour, la sua 9° sulla terra battuta, la sua 4° nell'ATP Masters 1000. E' il primo giocatore a vincere il Rolex Monte-Carlo Masters due volte di seguito dopo Rafael Nadal nel 2018 (quell'anno lo spagnolo vinse per la terza volta consecutiva). In tutto sono solo 6 giocatori che hanno vinto il torneo monegasco per due anni di seguito: Stefanos Tsitispas, Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero, Thomas Muster, Bjorn Borg e Ilie Nastase.

Questo 115° edizione è stata segnata dal ritorno del pubblico al Monte-Carlo Country Club. Tutto esaurito da mercoledì con un totale di 132.500 spettatori nell'intera settimana. Un'edizione di successo segnata dall'arrivo di tre nuovi partner, Generali, Maserati e Replay insieme ai tanti altri, rimasti fedeli al torneo. È anche un'occasione per ricordarlo Rolex ha rinnovato la sua partnership per i prossimi 10 anni e BNP Paribas per 3 anni aggiuntivo. Partner prestigiosi che partecipano e contribuiscono all'influenza del torneo e all'animazione del villaggio VIP con la presenza di personaggi illustri. Tra i quali, i calciatori Neymar, Verratti e l'ex internazionale Djibril Cissé, il pilota di F1 Charles Leclerc, il nuotatore Florent Manaudou e i giocatori di basket del Roca Team.